《中国报摘》--中国证券报9月25日

* 头版头条:

--中国人民银行周二在公开市场开展了880亿元人民币六天期逆回购操作；市场人士预计，月底前资金利率仍有一定上行可能，但考虑到央行有望继续施予援手，资金利率上行空间有限，资金面平稳度过季末和节日时点几无悬念。

* 其他:

--据了解，上海自贸区总体细则将有98项政策试点。自贸区29日(周日)挂牌时将公布首批55项，其余43项将在年底前出台。首批细则围绕境外投资管理制度，方案涉及制度创新、扩大开放、功能扩展和政策保障等方面。

--江苏省财政厅等下发相关意见，要求将土地储备融资限定在地方政府性债务的合理和可控范围内，防范金融风险，该做法为全国首创，意见实施后，江苏省各地每收储、出让一块土地，都要经过国土厅等部门审核同意，地方政府不能自行决定。

--民生银行 公告否认刘永好出售公司A股股票，称经与刘永好查询并获得书面回函，截至本公告日，刘永好控制的民生银行股东南方希望实业有限公司和新希望投资有限公司未出售民生银行A股股票。

--国家信息中心经济预测部主任范剑平表示，7、8月经济数据出现好转是多种因素使然。首先是基数效应，意味着9月以后一些经济统计指标的同比增速可能回落。预计三季度GDP可能增长7.8%，四季度增长7.6%，全年增长7.7%。

--发改委发布通知规定，凡是承担棚户区改造项目建设任务的企业，均可申请发行企业债券用于棚户区改造项目建设，融资规模上限放宽至总投资的70%。

--平安银行 董事长孙建一在股东大会上表示，平安银行必须在年内完成资本补充，以争取明年获得更多新增贷款额度。平安银行非公开发行的对象是中国平安 ，募集不超过148亿元用于补充资本金。

--国家工商总局披露的信息显示，继苏宁银行、华瑞银行、中联银行、锡商银行之后，9月第五家获得名称预先核准的民营银行为国民银行股份有限公司。