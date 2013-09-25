路透调查：美国上周原油库存和馏分油库存料下滑，汽油库存将增加

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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路透9月24日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油和馏分油库存料下滑，汽油库存料增加。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，9位分析师平均预估9月20日止当周，美国原油库存料减少110万桶。
API周二晚间公布，美国最近一周原油库存减少5.4万桶，库欣原油库存减少39.5万桶。
市场目前将关注EIA在周三1430GMT公布的一周库存数据。
包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少60万桶。
周二晚间API公布的数据显示，9月20日止当周馏分油库存增加48.5万桶。
“馏分油库存应会显示为减少，进口或将从过去几周无法持续的低水准回升，而在强劲出口的帮助下，表观需求可能仍稳定在每日400万桶左右，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。
“季节性趋势倾向于(馏分油库存)下滑，因为供应在过去五年有三年是下降。”
调查显示，在截至9月20日止当周，汽油库存料增加10万桶。API公布当周汽油库存增加34.1万桶。
上周炼厂产能利用率料从前一周的92.5%下降0.8个百分点。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。