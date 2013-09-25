路透调查：美国上周原油库存和馏分油库存料下滑，汽油库存将增加

路透9月24日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油和馏分油库存料下滑，汽油库存料增加。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，9位分析师平均预估9月20日止当周，美国原油库存料减少110万桶。

API周二晚间公布，美国最近一周原油库存减少5.4万桶，库欣原油库存减少39.5万桶。

市场目前将关注EIA在周三1430GMT公布的一周库存数据。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少60万桶。

周二晚间API公布的数据显示，9月20日止当周馏分油库存增加48.5万桶。

“馏分油库存应会显示为减少，进口或将从过去几周无法持续的低水准回升，而在强劲出口的帮助下，表观需求可能仍稳定在每日400万桶左右，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。

“季节性趋势倾向于(馏分油库存)下滑，因为供应在过去五年有三年是下降。”

调查显示，在截至9月20日止当周，汽油库存料增加10万桶。API公布当周汽油库存增加34.1万桶。