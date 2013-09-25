美国个股：摩根大通与政府谈判，寻求和解抵押贷款相关调查--消息

路透纽约9月24日 - 知情人士周二称，面对若干抵押贷款相关调查的摩根大通 ，正在寻求与美国政府当局在多个司法管辖区达成全面和解。

摩根大通已经恢复了与美国司法部的谈判，此前加利福尼亚州的联邦检察官推迟了周二在当地提起诉讼的计划。

全面和解将包括对摩根大通抵押贷款业务的调查，以及金融危机期间从其他银行继承的类似业务的调查。司法部的民事和刑事部门参与这些调查。

加利福尼亚州的案子涉及2005-2007年销售次优抵押贷款支持债券和其他高风险房屋贷款。

专家称，推动和解谈判新动向看似是该公司内部强烈希望尽快摆脱法律问题的纠缠，但司法部可能在谈判中占得上风，因为已经很接近提起诉讼。

“在我看来，摩根大通希望避免旷日持久令其名誉受损的折磨，”公关和危机管理公司LEVICK的资深副总裁Kathleen Wailes表示。

“他们希望通过和解而非审判来解决问题，并尽快摆脱麻烦，以便专注于更有意义的事务，”Wailes称。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)