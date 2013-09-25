《中国重要政经日程》--9月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
============================今日重要政经日程=======================
9/25（三）
中国国际经济交流中心第51期“经济每月谈”，主题为“新兴经济体经济形势”。
2013中国国际石油化工大会在西安举行，至周五。
============================近期重要政经日程=======================
10/26 (六）
*2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
*2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (Reporting By 张晓翀)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选