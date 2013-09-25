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债券 | 2013年 9月 25日 星期三 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月25日-10月2日

路透9月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间   国家     规模   发行细节
 9/25          美国            七年期公债  
 9/25          意大利          标售零息/BTPEI债券
 9/25          日本            提高流动性的标售
 9/26          美国            七年期公债
 9/26          日本            三个月期贴现国库券
 9/26          意大利          标售国库券
 9/27          意大利          中长期公债标售
 9/27          日本            两年期公债
 9/30   1350   法国            标售国库券(BTF)
 10/1          日本            10年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (整理 王翔琼；审校 白云)
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