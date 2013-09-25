《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月25日

*工商时报：

--政经情势大幅波动，外资一路爱台股；昨日持续买超56亿台币，连买超19个交易日，今日有望追平今年4至5月间〞连20买〞纪录，明日若续买超，更将创2006年5月10日以来，近七年买超最长的爱台纪录。

--现行都更法令不利小面积基地都更，都更审议程序冗长也备受诟病，北市另辟蹊径，推出快速通关都更、老屋重建两项新案，设法缩短产权单纯、地主完成整合的都更案行政审议流程，提高成案比例，预计10月底陆续实施。

--彰化银行 大陆布局传出好消息。彰银昆山花桥支行已经当地银监局验收过关，预计最快在大陆十一长假前的这几天就会收到准予开业通知，彰银已敲定花桥支行将在10月12日开幕日，成为台资银行在大陆首家开业的支行。

*经济日报：

--IC封测龙头厂日月光 扩大回台投资，在经济部积极协助排除投资障碍下，有意在机场捷运林口A7站附近设厂，投资金额放大，从原先预定734亿台币上冲到927亿台币，预计创造上万劳工的工作机会。

--首次两岸保险监理平台合作会议(金保会)预计10月中下旬在台登场，大陆保监会主席项俊波将来台，双方将针对放宽台资保险业登陆合资限制、大陆保险业来台参股条件等议题，进行讨论，市场期待能释出扩大相互参股合作等利多讯息。

--行政院长江宜桦昨日二度赴立法院施政报告，因在野党持续杯葛，仍旧无法上台，民进党籍立委叶宜津抛出倒阁案，外界忧心，朝野对立僵局无法化解，行政、立法院运作将陷入停顿，台湾发展恐陷入〞政争悬崖〞。

--财政部推动促参司司长曾国基昨日表示，在寿险公会理事长许舒博多次表达下，促参司已协调新北市政府，开放寿险公司可在一定条件下，参与竞标土城医院BOT案。此案将成为寿险投资医院首例。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。