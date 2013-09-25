《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月25日

路透香港9月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7528港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-66.79,或-0.43%,报15334.59点.因忧虑美国政府可能停运，令投资 人更为谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.780 -0.58 24510 15.799 -0.01 中国铝业 8.830 -1.89 33054 2.738 -0.06 中国移动 56.700 -0.60 229816 87.917 0.30 中国人寿 40.390 -1.94 35421 20.876 -0.83 中石油 111.640 -1.38 28261 8.655 -0.74 中石化 78.710 -1.28 18756 6.102 -0.13 汇丰控股 55.050 -0.42 230040 85.358 -0.46 中电信 50.970 -2.19 26184 3.952 -0.21 中国联通 15.750 -2.96 169798 12.211 0.09 兖州煤业 10.050 -2.14 42265 7.792 -1.37 华能国际 40.160 0.12 6688 7.784 -0.34 南方航空 19.000 -1.91 5468 2.946 -0.47 东方航空 16.910 -1.17 5518 1.311 -50.71 中芯国际 3.520 -2.49 76674 0.546 1.07 (完) (整理 赵红梅)