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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 08:47 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月25日

路透香港9月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7528港元 )
    
    美股道琼工业指数周二收低-66.79,或-0.43%,报15334.59点.因忧虑美国政府可能停运，令投资
人更为谨慎。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       203.780   -0.58      24510            15.799      -0.01
 中国铝业                       8.830   -1.89      33054             2.738      -0.06
 中国移动                      56.700   -0.60     229816            87.917       0.30
 中国人寿                      40.390   -1.94      35421            20.876      -0.83
 中石油                       111.640   -1.38      28261             8.655      -0.74
 中石化                        78.710   -1.28      18756             6.102      -0.13
 汇丰控股                      55.050   -0.42     230040            85.358      -0.46
 中电信                        50.970   -2.19      26184             3.952      -0.21
 中国联通                      15.750   -2.96     169798            12.211       0.09
 兖州煤业                      10.050   -2.14      42265             7.792      -1.37
 华能国际                      40.160    0.12       6688             7.784      -0.34
 南方航空                      19.000   -1.91       5468             2.946      -0.47
 东方航空                      16.910   -1.17       5518             1.311     -50.71
 中芯国际                       3.520   -2.49      76674             0.546       1.07
 (完)

 (整理 赵红梅)
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