台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月25日 - 台湾央行周三表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,618亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,184.8亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为391亿台币，累计超额准备为1,500亿台币，加计前期1%的超额准备为2,289亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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