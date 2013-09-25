《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月25日(三)
纽约--巴西总统迪尔玛·罗塞夫、该国财政部长曼特加和央行总裁Alexandre Tombini将在巴西基建会议上发表讲话。
新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。新加坡副总理暨财长尚达曼在大会上讲话。
布达佩斯--政府官员与央行官员举行商业会议。发言者包括经济部高级官员Zoltan Csefalvay及匈牙利央行副总裁Adam Balog(0630)。
9月26日(四)
法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。
东京--国际货币基金组织(IMF)召开关于中国经济前景、风险和挑战的讨论会。IMF亚太部高官Markus Rodlauer就中国经济发表讲话(0600)。
新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。前欧洲央行(ECB)和前法国央行总裁特里谢和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在大会上讲话。
台北--台湾央行召开利率会议(0900)。
东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。
布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。
9月28日(六)
布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。
9月30日(一)
暂无重要经济事件公布。
10月1日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。
10月2日(三)
香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。
智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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