全球金市：金价在窄幅区间波动，受制于围绕美国QE的不确定性

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他“肯定不想排除”美国联邦储备理事会(美联储)在今年稍晚削减购债计划的可能性，并表示美联储目前预计的经济成长速度要慢于6月时的预测。
在印度和中国结婚和假期旺季到来前，亚洲黄金实货需求依旧疲弱，尽管周二在金价跌向1,300美元时，出现一些逢低买盘。
印度8月黄金珠宝出口因美国需求改善而较前月增加，不过出口商仍面临黄金供应紧俏的局面，因印度央行采取措施应对该国不断上升的贸易逆差。
Anglo American Platinum 南非矿工及建筑工会主席Joseph Mathunjwa表示，该工会成员将举行罢工，以抗议裁员。
Barrick Gold Corp 执行长表示，公司目前正在就进一步出售资产进行磋商，其将侧重剥离规模较小、成本较高的矿产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 李爽/王翔琼)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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