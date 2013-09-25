全球金市：金价在窄幅区间波动，受制于围绕美国QE的不确定性

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他“肯定不想排除”美国联邦储备理事会(美联储)在今年稍晚削减购债计划的可能性，并表示美联储目前预计的经济成长速度要慢于6月时的预测。

在印度和中国结婚和假期旺季到来前，亚洲黄金实货需求依旧疲弱，尽管周二在金价跌向1,300美元时，出现一些逢低买盘。

印度8月黄金珠宝出口因美国需求改善而较前月增加，不过出口商仍面临黄金供应紧俏的局面，因印度央行采取措施应对该国不断上升的贸易逆差。

Anglo American Platinum 南非矿工及建筑工会主席Joseph Mathunjwa表示，该工会成员将举行罢工，以抗议裁员。

Barrick Gold Corp 执行长表示，公司目前正在就进一步出售资产进行磋商，其将侧重剥离规模较小、成本较高的矿产。(完)

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