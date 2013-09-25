《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

* 明报

--上海自贸区将于周日(29日)挂牌并举行记者会，并将首先公布55项政策试点。继渣打 、汇丰 、恒生 以及工商银行 、建设银行 等中资大行均已展开在自贸区设点的申请工作。花旗银行更明言，要做自贸区领军。

--香港交易所 行政总裁李小加表示，上海自贸区开放对香港是好消息，期望旗下的伦敦金属交易所(LME)未来可在自贸区发展业务，至于发展模式及时间仍要慢慢讨论，但认为这是大趋势。

--里昂证券地产研究部主管王艳预期，未来18个月香港楼价将下跌15%。租金亦会下调，豪宅料跌15%，普通住宅跌5%至8%。

*星岛日报

--食物及卫生局局长高永文表示，政府已委托顾问公司在 “十．一”黄金周期间进行压力测试，分析数据并提交立法会审议后，不排除撤销限奶令，但未有撤销时间表。

--消息透露，由于阿里巴巴 与上市科仍在合力适度调节上市方案，故明天(周四)举行的上市委员会会议，议程并没有涵盖讨论阿里上市的问题。但据悉阿里仍与港交所 上市科寻找可行的上市出路。

--由新地 持有的前北角村商住地皮，最新向城规会提交优化发展方案，拟削减一至两幢分层住宅，以避免项目规模过于密集，单位总数由710伙轻微减少至702伙。是次调整后，项目将再次展开公众谘询期至下月中。

*苹果日报

--民生银行 发表通告，公司经与董事刘永好查询，并获对方书面回函明确表示，截至周二(24日)刘永好控制的东南方希望实业和新希望投资，均未出售民生银行A股股票。

*东方日报

--香港中小型银行近期掀起收购潮，上海商业银行董事长荣智权称，过往曾获中外买家洽购，惟近期并未有买家接洽，相信短期内卖盘机会不大。

*文汇报

--财库局局长陈家强表示，市场预期美联储在9月退市但没有发生，是市场意料之外，这意味接下来的风险和不明朗因素增加，未来一段时间市场会波动，长期风险存在，日后随着美国开始退市，风险便会增加。

--罗兵咸永道零售及销售品行业香港主管合伙人郑焕然认为，因外围环境持续波动，市场忧虑美国联储局退市情况、国际金价波动，加上中央积极推行打贪反腐，预计本港今年零售增长率最多10%。

*大公报

--雅居乐 宣布，以总代价3亿元人民币取得长沙市开福区一幅住宅地块之土地使用权，预计总建筑面积为11.2万平方米，楼面地价为每平方米2,679元。

--渣打 香港及大中华区存款及按揭业务主管王维宪预期，美国要到2015年第三季才会加息，现时本港存款息率仍保持平稳，但不排除年结时有银行会积极吸取存款，但认为只是短暂情况，明年亦未见有加息的情况出现。

--先施 副主席兼行政总裁马景煊表示，其新开幕的旺角旗舰店—“先施MK”投资约5,000万港元，期望3至5年内能达至收支平衡。他还预测，今年本港零售额将录得单高位数增长，并透露将于未来1至2年内再战内地市场。(完)