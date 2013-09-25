《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**上海证券报**
--记者获悉，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格。
**第一财经日报**
--接近监管部门人士透露，证监会可能会考虑今后一段时间内，把一些监管业务类似或相互关联的部门整合到一起，同时针对债券等较前沿的领域新设部门以加强协调。
**21世纪经济报 道**
--来自不同渠道消息显示，伊利、蒙牛、飞鹤、完达山和高原之宝五家企业最终入围“奶粉国家队”名单，工信部计划通过补贴、政策倾斜等方式，寄希望于他们能推出获得消费者信任的高端奶粉品牌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选