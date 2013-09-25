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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 09:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

**上海证券报**

--记者获悉，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格。

**第一财经日报**

--接近监管部门人士透露，证监会可能会考虑今后一段时间内，把一些监管业务类似或相互关联的部门整合到一起，同时针对债券等较前沿的领域新设部门以加强协调。

**21世纪经济报 道**

--来自不同渠道消息显示，伊利、蒙牛、飞鹤、完达山和高原之宝五家企业最终入围“奶粉国家队”名单，工信部计划通过补贴、政策倾斜等方式，寄希望于他们能推出获得消费者信任的高端奶粉品牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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