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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 09:13 BJT

《全球汇市》欧元因Ifo数据令人失望而走弱，日圆受到美国财政疑虑支撑

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3473     1.3472      +0.01      +2.11     1.3194
 美元/日圆                         98.60      98.71      -0.11     +13.67      86.74
 欧元/日圆                        132.84     132.98      -0.11     +16.06     114.46
 美元/瑞郎                        0.9132     0.9125      +0.08      -0.25     0.9155
 英镑/美元                        1.5991     1.6001      -0.06      -1.60     1.6251
 美元/加元                        1.0302     1.0300      +0.02      +3.84     0.9921
 澳元/美元                        0.9384     0.9392      -0.09      -9.71     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8249     0.8280      -0.37      -0.41     0.8283
 澳元/日圆                        92.520     92.710      -0.20      +2.65     90.130
 新西兰元/日圆                    81.350     81.730      -0.46     -42.23    140.820
 英镑/日圆                        157.67     157.95      -0.18     +11.97     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1373     1.1336      +0.33      -9.31     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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