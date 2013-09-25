《全球汇市》欧元因Ifo数据令人失望而走弱，日圆受到美国财政疑虑支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3473 1.3472 +0.01 +2.11 1.3194 美元/日圆 98.60 98.71 -0.11 +13.67 86.74 欧元/日圆 132.84 132.98 -0.11 +16.06 114.46 美元/瑞郎 0.9132 0.9125 +0.08 -0.25 0.9155 英镑/美元 1.5991 1.6001 -0.06 -1.60 1.6251 美元/加元 1.0302 1.0300 +0.02 +3.84 0.9921 澳元/美元 0.9384 0.9392 -0.09 -9.71 1.0393 新西兰元/美元 0.8249 0.8280 -0.37 -0.41 0.8283 澳元/日圆 92.520 92.710 -0.20 +2.65 90.130 新西兰元/日圆 81.350 81.730 -0.46 -42.23 140.820 英镑/日圆 157.67 157.95 -0.18 +11.97 140.82 澳元/新西兰元 1.1373 1.1336 +0.33 -9.31 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选