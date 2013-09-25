《香港重要政经日程》--9月25日-10月7日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
==================今日重要政经消息==================
9月25日(周三)
--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会
-- 中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。
==================近期重要政经消息==================
9月26日(周四)
--16:30 公布香港八月进出口贸易数据。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
9月27日(周五)
-- 辉山乳业 新股上市首日。
9月30日(周一)
-- 香港金管局公布8月货币统计数据。
-- 香港政府公布8月财务业绩。
-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。
10月1日(周二)
-- 国庆公共假期。
10月2日(周三)
-- 香港信贷 1273.HK 上市首日。
10月3日(周四)
16:30 8月零售销售货值数据。
*10月4日(周五)
10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
*10月7日(周一)
香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选