版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 09:05 BJT

《香港重要政经日程》--9月25日-10月7日

==================今日重要政经消息==================

9月25日(周三)

--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会

-- 中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。

==================近期重要政经消息==================

9月26日(周四)

--16:30 公布香港八月进出口贸易数据。

-- 新世界发展 公布全年业绩。

-- 玖龙纸业 公布全年业绩。

9月27日(周五)

-- 辉山乳业 新股上市首日。

9月30日(周一)

-- 香港金管局公布8月货币统计数据。

-- 香港政府公布8月财务业绩。

-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。

10月1日(周二)

-- 国庆公共假期。

10月2日(周三)

-- 香港信贷 1273.HK 上市首日。

10月3日(周四)

16:30 8月零售销售货值数据。

*10月4日(周五)

10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。

*10月7日(周一)

香港金管局公布9月香港外汇储备数据。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐