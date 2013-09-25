专栏节选 :主权和繁荣的两难--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 当中国壮大之际，台湾却与之隔绝；中国的食品巨人──顶新和旺旺，原本应是台商，却被视为中国业者。其他的台湾领导厂商，也陆续被迫切割大部分的营运赴港挂牌，减少台湾母公司的影响力和重要性。

身为台湾股市和经济分析师，观察台湾近年的发展脉络，常常令我感到沮丧；虽然我完全理解台湾的政治情势，也经常向国际客户解释，在经济繁荣与主权的选项中，台湾只能择一，并付出放弃另一端的代价。但是，美国牛肉议题却凸显了，台湾的政治生态，已将国家重要议题，带离了主权和繁荣的讨论范围，而让不重要且不专业的情绪，严重损伤整体的利益。

台湾面对中国打压的艰难外交挑战，中国又穷极一切阻碍台拓展外交；美是台最具影响力的盟友、国防武器的主要供应国，也是台湾最大终端需求的出口市场；但台湾却忽视这些现实，多年来轻忽美国的重要性；例如把美国列为优先推动事项的美牛进口，视如无物。

当然，禁止美牛的原因，是美国、英国和加拿大曾爆发狂牛症；但是美国从未发生狂牛症影响人类的案例，美国人自己也吃了很多牛肉。所以，为了不让查无前例的狂牛症传入台湾，台湾立法院宁愿牺牲与美国的关系，其最直接的成本，就是台湾被排除在泛太平洋经济伙伴（ＴＰＰ）协商中。

ＴＰＰ是亚洲版的NAFTA（北美自由贸易协定），墨西哥经济也因与美、加签了该协定才得以转型升级。目前ＴＰＰ涉及十三个国家，包含韩国，该国最近才与欧美签自由贸易协定，与中国的协商也步入后期阶段。

此外，台湾立法院更进一步禁止瘦肉精牛肉进口，导致台湾近十年都无法透过ＴＰＰ或与美国的自由贸易协定，进入其他市场。原本会向台湾厂商下单的美国或其他ＴＰＰ会员国厂商，将会转而向韩国或其他地区下单，台湾失去的是就业机会、税收和个人所得成长。

为了台湾消费者微乎其微染上狂牛症的风险，值得导致数以千计的台湾人减少工作机会或才能无从发挥？小型经济体税收的减少，意味着较少的资源可用在国民健保制度上，最后反而让人民产生更多的健康问题；若早在一开始就开放美牛进口，这些可能都不成问题了。

没有一个国家可以在无须强化经济下推动保护主义，苏联和美国拥有同等级的军事力量，但在冷战的经济战场上，封闭的苏联输了。台湾必须找到一个可以强化主权和经济繁荣的方式，微不足道的内耗只会两者皆失。台湾若不利用中国的壮大过程，很难独自成长；虽然这可能会造成过度仰赖中国的后果，但也将创造在其他国际市场平台上成长的机会；有了足够的实力，也才更能维护自身经济利益和拓展主权意识。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.