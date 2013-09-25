港报社评：强积金治「三害」，早过渡「自由行」--信报9月25日

一项研究指出，香港强积金基金接近90%在过去5年的平均回报率低于通胀，在过去一年全球整体经济回暖下，跑输通胀的基金仍逾30%。当局倘不能及早改革和优化强积金计划，只会进一步激发民怨。

跑输通胀、收费高企和基金过多，是香港强积金最受诟病的「三宗罪」。强积金管理公司，对于投资回报成绩，俨然毫无责任，不管赚蚀，其收费依然袋袋平安。且过去十年间，强积金基金数目由288只增至550只，因滥竽充数而致基金表现不济的比例，究竟几许，每月付上血汗钱的供款人却无从得知。

另一方面，打工仔转工时处理强积金户口的手续繁复，使账户平白增加，也使管理费用提升。香港有20万名雇员拥有4个或以上的账户；全港参与强积金的成员约260万，但停止供款个人账户却多达438万个。

出现这种情况，主因是打工仔转工之初，难有时间办理整合强积金户口的麻烦手续，时日一过，也就束之高阁。故强积金计划应「以人为本」，户口可随雇员而动，转工则自动把账户带到新公司，打工仔有权转换基金，也容许「一个户口走天下」，始为「自由行」。

俗称强积金「半自由行」的雇员自选安排实行已逾半年，落实转移资产的供款者仅3%，主要原因是大部分雇员嫌麻烦已证明成效不大，尽快过渡至「全自由行」不须再犹豫了。

此外，目前强积金基金的表现和收费，虽有向供款人定期提供资料，但连高学历者也难于一时半刻看出分明，积金局有责任要求基金管理公司尽力提高透明度，附加简化版报告。只有制度和措施真正利民便民，强积金才可发挥其应有的作用。