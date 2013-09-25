《综述》中国利率债发行节前平稳收关，10月现券机会或大于风险

* 银行间市场利率债近期回暖，交易盘被认为主推手

* 投资价值显现以及对季末资金面的信心，提供条件

* 短期内流动性及基本面仍有利债市，10月机会或大于风险

作者 李宏薇

路透上海9月25日 - 周三结束的中国农业发展银行新债招标，令国庆节前的利率债发行平稳收关。进入9月下半段，银行间债市一级回暖，并一度引发二级利率产品收益率快速下行。对流动性信心的恢复，以及收益率绝对值投资价值已有相当吸引力，交易盘成为本轮行情的主推手。

不过业内人士同时指出，与今年初由大量配置盘介入推动的数月火爆市况相比，本次回升势头尚不稳固。考虑到央行对流动性的持续支持，外汇占款回升以及美国QE(量化宽松)延缓退出等因素，10月底前资金有望相对宽松，利率债机会仍大于风险。

广发银行高级交易员颜岩认为，在对四季度经济基本面预期较为一致的情况下，流动性在一段时间内将是影响债市的根本。

“目前市场对10月底前资金宽松的预期比较一致，包括逆回购，外汇占款，财政存款投放等预期乐观。所以，10月份债券利率下行概率很大，IRS也会有所下行。”

北京一大型银行交易员也表示，最新公布的外汇占款由减转增，以及经济增速不佳预期下，四季度债市机会将明显多过三季度。但是否有持续性，则要看非标业务管理的后续进展，以及资金面的变化。

她解释说，7-8月银行整体非标业务未减，结构上则由中小银行转至大型银行。后者作为传统债券投资主力，其资产配置调整成为此前利率长端上行的主要原因。目前最大冲击已过，但后续影响尚不确定。

伴随着6月下旬的资金困局，国债等利率产品一二级收益率交替上行。10年期国债作为此前表现一直较为稳定的品种，其到期收益率曲线 显示，至9月上旬，不到三个月时间里涨逾50个基点(bp)至4.10%上方，而6月下旬以前尚不足3.60%。

中国8月外汇占款逆转前两月的负增长，但其规模小于市场预期，显示美联储退出QE的政策预期对外汇流入中国形成一定抑制，不过鉴于中国基本面短期企稳回升，年内外汇占款估计续呈增长态势。

**向好势头尚不稳固**

就与业内人士沟通情况来看，他们多认为，近半个月以来的利率债小行情，主要参与者为交易盘，而具有更强实力的配置盘参与非常有限，这也导致他们看多10月现券的同时，信心并不充足。

“感觉目前仅仅是情绪面，实质性利好支持还有待观察。”北京另一大型银行交易员称。

而本周以来，临近季末回购利率上行压力令现券向好行情马上有所收敛，也反映了这种向好趋势的脆弱性。

对此，华南一银行交易交易员认为，利率产品方面，近期没有国债新发，供给全部来自政策性金融债，支撑新债发行走稳。未来一段时间利率债供给压力依旧存在，而中国经济不会滑出下限的预期，以及美国QE迟早要退出，都将成为抑制利率债向好的负面因素。

这种情况下，中国央行对资金面稳定的维护程度，成为现券短期走向的关键。

本周一资金趋紧增加现券收益率升压后，周二央行公开市场放量的逆回购，给予一二级市场充分信心，现券走势随之回稳，多期新债结果整体偏出预期亦有限。

颜岩也表示，四季度债市预期有所好转，但并不意味着熊市的结束，暂时只能说是阶段性机会的显现。因中国经济迟早将走出疲弱态势、以及美国QE退出带来的全球流动性收缩也是必然等。

**长假前利率债发行平稳收关**

根据已公布的国债和政策债发行计划，今日招标的农发行三年期固息债，将是十一长假前最后一个新债发行。在季末将近，回购利率仍有上行压力情况下，本周七期利率债多以接近二级市场水平发行已属不易。

自9月16日起，银行间市场国债缺席发行。不包括本周，此前农发行以及国开行招标的数期新债，一改利率偏高态势并低于二级，同时带动现券收益率出现快速下行。

新债发行市场上，本周国开行等三家政策性银行悉数出场，共发行七期新债。虽未能再现中秋节前后的火热势头，但总体尚属平稳。

申银万国证券研究所最新报告预计，四季度包括国债、地方债以及政策性金融债的供给将逾9,000亿元；从每周平均发行量上，10月份感受不到供给节奏的缓和，一直将到12月份才会出现明显下降。

农发行今日上午招标的三年期固息债，中标利率4.70%，基本符合此前预期。国开行和农发行将于10月8日起当周陆续即有新债发行。

至于月底前的市场，虽然新的利率债发行基本结束，现券能否平稳熬过季末“黎明前的黑暗”，还要仰仗央行公开市场助力。

“大家还是需要跨季的钱，周四应该会做(逆回购)的，下周就不清楚了。”上述华南的银行交易员表示。