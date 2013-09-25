港报社评：开发棕地走对了一步多管齐下才能解地荒--明报9月25日

房屋署证实正研究开发元朗朗屏邨北面的「棕地」，用以兴建1.7个公屋单位。今次规划开发大片棕地，若成为政府善用闲置土地的新思维，则香港土地供应紧绌问题，有望纾解。 初步而言，发展棕地的好处，包括：棕地保育争议较小；已被用作货柜场等的棕地，道路交通等基建基本具备，有助加快建屋速度；棕地地主虽然较多，但是不少土地多年无法发展，地主的资产变相被冻结，或许有较高出售意欲。 不过，任何土地发展都触动不同利益，政府在谈判时不应屈从苛索。以较早前政府就洪水桥新发展区展开第二阶段谘询为例，因为其中涉及棕地面积达250公顷，有地主已经提出要有合理赔偿，何谓「合理」？包括要计算土地的未来发展潜力。 另外，涉及规划的朗屏邨北面这幅土地，有地方势力人物声称已经租下，并反对开发。事态显示，政府这项计划，不仅要应付地主，还要应付正在利用这些土地牟利的地方势力人物，不过，开发棕地是正确方向，政府要本诸有理有节原则处理。 可以预见的是开发棕地，土地匮乏问题只解决一小部分，政府必须在其他领域筹谋。如约900公顷乡郊发展用地，主要供原居民申请兴建丁屋，政府须以整体利益为重，不能扩阔乡村建丁屋范围，并检视原居民建丁屋的确实数量，然后释出闲置乡郊发展用地。 但以香港地狭人稠特质，闲置土地较充分利用后，长远仍不足以应对社会发展需要。香港就开拓土地，包括填海等，都应该纳入研议之列，因为充实政府的土地储备，政府才有实力建立稳定健康的房地产市场。