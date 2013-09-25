港报社评：「李克强经济学」增强外界信心--文汇报9月25日

国务院总理李克强11日在大连2013夏季达沃斯论坛开幕式上致辞表示，中国经济已经到了只有转型升级才能持续发展的关键阶段。当前环球经济复苏缓慢，中国经济进入改革关键期。李克强首次以总理身份亮相夏季达沃斯，系统阐述中国应对当前经济下行和推进改革的思路，主动回应国际社会对中国经济的担忧，显示中国政府透过改革推动经济发展的信心，向国际社会传递积极乐观的信息，为确保稳增长营造有利的内外环境。

目前欧美经济复苏缓慢，再加上美联储退出量宽政策的影响，新兴市场遭受严峻考验，大量资本外流，引发股汇震荡，新一轮金融危机风险迫近。环球经济不景，中国经济亦寒意骤起，经济增速明显放缓、市场信心不足、地方政府债务风险加剧的不明朗因素纷呈，中国经济会否「硬着陆」成为全球关注的焦点。在此背景下，李克强向来自世界各地的财经政要明确指出：「中国当前经济发展的基本面是好的，经济运行是平稳的。在采取一系列稳增长、调结构、促改革的措施后，中国经济运行呈现企稳向好的势头，中国今年经济社会发展的预期目标、主要任务一定会实现。」