主要国家经济指标预测--9月26日****

路透9月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心指数 9月 85 84 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.2% +2.2% 民间贷款 -2.0% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.5% 0830 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.00% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字120.0 赤字145.1 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.7% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.5% 1230 美国企业获利 第二季修正值 +4.2% +4.2% 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第二季终值 +2.6% +2.5% 最终销售 +1.9% +1.9% GDP隐性平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 持平 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月21日当周 32.5 30.9 初请失业金人数四周均值(万人) -- 31.475 续请失业金人数(万人) 9月14日当周 284.0 278.7 1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -1.0% -1.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 9月 -- 正8 -- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 91.8 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余49.7亿 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负11 负13 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +0.7% +0.7% 日本全国CPI(较上年同期) -- +0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +0.3% +0.4% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 9,216 外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,535 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 8月 1.32 -- 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 7.1 7.0 0645 法国企业景气指数 9月 97 99 0800 意大利消费者信心指数 9月 101.1 98.5 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正34 正24 1100 美国抵押贷款市场指数 9月20日当周 451.9 -- 再融资指数 1889.2 -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 +0.1% 持平 扣除运输的耐久财订单 -0.1% +1.0% 扣除国防的耐久财订单 +0.5% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% +1.9% 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 42.1 42.0 2100 韩国消费者信心指数 9月 102 -- (完)