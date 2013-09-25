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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--9月26日****

路透9月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值        
    0645     法国消费者信心指数                                 9月        85         84
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         8月     +2.2%      +2.2%
                  民间贷款                                              -2.0%      -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                                 --      +2.5%
    0830     意大利经季节调整零售销售(较前月)                   7月        --     -0.20%
                   未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --     -3.00%
    0830     英国经常帐(亿英镑)                              第二季 赤字120.0  赤字145.1
             英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季终值     +0.7%      +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                          +1.5%      +1.5% 
    1230     美国企业获利                              第二季修正值     +4.2%      +4.2%
    1230     美国实质国内生产总值(GDP)                   第二季终值     +2.6%      +2.5%
                 最终销售                                               +1.9%      +1.9%
                 GDP隐性平减指数                                        +0.7%      +0.7%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                               持平       持平
                 核心PCE物价指数                                        +0.8%      +0.8%
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月21日当周      32.5       30.9
                 初请失业金人数四周均值(万人)                              --     31.475
                 续请失业金人数(万人)                   9月14日当周     284.0      278.7  
    1400     美国成屋待完成销售指数                             8月     -1.0%      -1.3%
    1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   9月        --        正8
     --      美国建筑许可年率(万户)                       8月修正值        --       91.8    
    2300     韩国经常帐(亿美元)                                8月         -- 盈余49.7亿   
    2301     英国GfK消费者信心指数                             9月       负11       负13
    2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)       8月      +0.7%      +0.7%
             日本全国CPI(较上年同期)                                       --      +0.7%
             日本东京地区核心CPI(较上年同期)                   9月      +0.3%      +0.4%
             日本东京地区CPI(较上年同期)                                   --      +0.5%
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周         --      9,216
                 外资投资日本股票(亿日圆)                                  --      1,535
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
            
  9月25日(三)

    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值       
    0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                              8月      1.32          --       
 
    0600     德国GfK消费者信心指数                             10月       7.1         7.0       
  
    0645     法国企业景气指数                                   9月        97          99       
  
    0800     意大利消费者信心指数                               9月     101.1        98.5       
 
    1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      9月      正34        正24       
 
    1100     美国抵押贷款市场指数                       9月20日当周     451.9          --       
                       再融资指数                                      1889.2          --     
    1230     美国耐久财(耐用品)订单                             8月     +0.1%        持平       
                 扣除运输的耐久财订单                                   -0.1%       +1.0%       
                 扣除国防的耐久财订单                                   +0.5%          --       
                 扣除飞机的非国防资本财订单                             +1.5%       +1.9%       
    1400     美国新屋销售年率(万户)                             8月      42.1        42.0       
 
    2100     韩国消费者信心指数                                 9月       102          --       
  
    
       (完)
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