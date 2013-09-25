专栏节选 :总市值的魔术数字--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月26日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股市的投资人最重视的通常是股价，像这两年大家把股价直逼千元的大立光及ＴＰＫ宸鸿、汉微科、硕禾封为「四千金」，但是在国际上，法人的投资更重视的是总市值。

总市值的计算就是以上市发行股数乘上股价，总市值高低也直接代表企业的实力。像台股市值最大的龙头是台积电，今年股价最高涨到一一六．五元，总市值一度达三．○二兆台币，这是台湾有史以来有企业市值挑战三兆元的空前纪录，若以当时新台币的汇价来算，台积电市值超越一千亿美元门槛，也是台湾企业的新里程碑。

今年中秋长假，两大经济性报纸不约而同都对上市公司总市值作了报导，︽工商时报︾的统计到九月十八日为止，台股今年总市值增加七．九七％，台股总市值从去年底的二十一．三六兆增加到二十三．○六兆元。若从分类指数看，金融股总市值从二．七三九三兆增加到三．二三八五兆元，成长一八．二％，表现最为出色，金融股从总市值的角度看，不愧是台股的中流砥柱。

**中流砥柱，金融股总市值成长最多**

从个别公司看，台股总市值前十大，金融股只入榜两席，排名最高的是第八名的国泰金控，市值是四七二八亿元。第二大的富邦金以四二三二亿元排第十名，绝大多数金控公司市值都超过一千亿元，市值第十五大是中信金的二八七六亿元，十六名的兆丰金二七五九亿元，换句话说，前二十大市值企业，金融股进榜四席。再往下看是排名二十五名的元大金，二十六名的第一金与二十七名的华南金，这三家金控公司市值都超过一千五百亿元，不过元大金首度战胜公股金控是大事。其他金控或银行，如合库、彰银、开发金、台新金、玉山金、永丰金等市值都超过千亿台币。

不过金融股市值变化仍不脱一个「稳」字，今年变化最大的是传产与电子股的消长，今年的电子股整体市值只从十．七九二八兆上升到十一．二一三五兆元，成长三．九％，但是传产（不含金融股）的市值却从七．八三九四兆上升到八．六一三五兆元，整体市值成长九．八七％，而传产股中又以汽车股市值成长三二．三％及机电股成长三三．六％，表现最出色。而这也可以看出，全球汽车产业大好，台湾汽车业明显成长外，台湾的汽车零组件产业今年都出现很大的成长空间。

传产股业绩表现出色，股价飞扬也造成总市值的激烈变化。如果从总市值的排名来看，台湾市值前十大，除了台积电独占鳌头，遥遥领先之外，前十大市值里，台塑集团仍然包办了四席，分别是市值第三大的台塑石化，排名第五的南亚、第七的台塑与第九的台化。不过这四家企业总市值加起来二．二一三一兆元，仍然比不上台积电一家的二．六七○六兆元。

台股前十大排行榜中，不计台积电，还有三档电子股，一直稳居次席的是鸿海，以九九六五亿元稳居第二，中华电信则以七三六二亿元排第四，新进榜的黑马是手机晶片厂联发科，以四九九三亿元跃升第六，明年若进一步把市值一四六五亿元的晨星并进来，市值稳居第五。不过这个十大，若把跑到香港挂牌的中国旺旺加进来，旺旺在香港市值是一五八○亿港币，换算成新台币是六○六二亿元，已是企业市值排行榜的第五大。

如果再把目前市值一一七○亿港币（四四八九亿台币）的康师傅，及市值一○五○亿港币的高鑫控股（四○五六亿台币）算进来，康师傅可以把第十名的富邦金挤下来，而高鑫控股则超过排行第十一的中钢。可见在香港挂牌的台资前三大企业，实力十分雄厚，旺旺市值超过台塑三宝任何一家，康师傅超过富邦金，高鑫控股赢过中钢，可以看出这三家台资内需企业吸收十三亿人的中国市场养分，迅速成长壮大的一面。

**光环褪色，宏达电、宸鸿市值大缩水**

不过从前十大起落中，最令人感伤的恐怕是宏达电了，在二○一一年宏达电股价涨到一三○○元的时候，总市值最高达一兆六三○亿元，宏达电市值一度超越鸿海，成了台湾的「股后」，不过，这两年宏达电股价节节下跌，最惨跌到一二二元，目前市值只剩下一一八○亿元。换句话说，宏达电在两年之间市值少掉九四五○亿元，这对投资股东是莫大的伤害，目前宏达电在市值排行中排名第三十七位，股价跌得惨烈，市值比台泥、亚泥还小。

另一个落差较大的是过去晶圆双雄之一的联电，目前市值仅剩一五三一亿元，排名第二十八位，与台积电相比，只剩下台积电市值的五．七三％。今年若以市值增减来看，台积电市值增加一五五九．四亿元，仍勇夺冠军；电子股的台达电是黑马，市值一年之内大增七一○．五亿元，目前市值三二八九亿元，已是第十三大市值企业；紧追在后的是联发科，市值增加六二七．五亿元。而市值减少最多的仍是宏达电，今年市值又少了一三八○．四亿元，市值减少排名第二的是最近股价惨跌的ＴＰＫ宸鸿，今年市值少了七七○．六亿元，减少幅度达四五．九四％。

宸鸿今年从最高价六四二元跌到最低的二六五．五元，股价跌了六成，可以看出触控面板产业今年杀价之惨烈。宸鸿在二○一○年刚上市不久，股价就冲上九八二元，当时市值达二二○○亿元，如今仅剩九二五亿元，市值排名落到五十三位，市值比华亚科、仁宝还小。另外，本益比跌到十倍以内的华硕，今年市值也折损六五一．二亿元，华硕市值破二○○○亿元大关，目前只有一八○七亿元，市值排名落到二十二位。

今年与ＰＣ有关的产业都是输家，除了华硕外，宏碁今年市值少了一四一．七亿元，目前市值剩下五七三亿元，市值排名掉到七十八位，广达、仁宝、纬创市值也都显着减少，而代工天王鸿海今年市值也折损五五七．四亿元，幅度只有五．三％，但绝对值却不小。

**产业跃进，电信、汽车类股股价亮眼**

今年若不是台积电撑住了电子产业的总市值，总体电子股的市值可能不增反减；倒是今年很多传产股出类拔萃的表现，让市值大幅跃升，这当中有几个现象值得注意，一是电信产业稳定成长，让中华电信、台湾大哥大、远传成了市场稳健收息股，股价稳稳往上走，除了中华电以超过七千亿元市值稳居第四大地位外，台湾大哥大也以三六二三亿元市值勇夺第十二大，远传也以二四一一亿元市值位居第十九大，台湾大哥大市值暴增，最大赢家是富邦集团，而远传大跃进，最大赢家却是亚东集团徐旭东的远东新，远东新本业平平，但有远传撑腰，市值仍达一六五四亿元，仍然高居排行榜第二十四位。

二是传统产业集团因市值普遍上升，二○一三年统一集团应是大赢家，今年单是统一超商市值就增加五四五．八亿元，统一超以二一六二亿元市值居排行榜第二十，而母公司统一企业也以二九二三亿元市值，在市值排行榜中排行第十四，去年股价大涨，今年表现略逊色的统一企业中国，目前在香港市值二八○．七六亿港币，市值也达台币一○七七亿元，对统一企业集团都是很大的助力。

三是很多出类拔萃的传产股，今年市值地位都大幅提升，今年市值成长最多的汽车产业，成长最多的是和泰车的一八六三亿元，已是市值第二十二大的企业，裕隆日产今年股价大涨，市值挺进到一○五九亿元，也进入排行榜第四十六位。轮胎股的正新轮胎，今年股价表现出色，也让市值挺进到二五○九亿元，正新轮胎的市值与笔电代工的广达在伯仲之间。

四、在市值排行榜中，可以看出一些不同产业市值兴衰的有趣变化，第一个是今年股价大涨到二七○元的儒鸿，这家成衣代工厂本来股价只有八元，这些年业绩扶摇直上，目前市值挺进到六四○亿元，在纺织股中已是仅次于远东新的第二大市值企业，儒鸿市值大跃升，跟在儒鸿后面的是货柜轮天王的长荣海运，儒鸿市值排名六十七名，长荣海运六十八名，儒鸿市值可以跟长荣海运平起平坐，以前会是很不可思议的事。

第二个是今年股价涨最多的两档隐形眼镜股，金可市值五○八亿元及精华光学四二二亿元。市值与金可在伯仲之间的是上银、晶电、瑞仪与群光。而市值与精华光学差不多的是远雄、蓝天、中碳与群联。第三组是今年股价大涨的巨大与美利达，目前巨大总市值七六五亿元，排名第五十六位，美利达市值五五五亿元，排名第七十六位，比较值得一提的是美利达的市值还超过长荣航空。

**小兵立功，做眼镜、脚踏车赢过航空公司**

长荣航的市值五三九亿元，与美利达、汉微科、臻鼎在伯仲之间，也许大家会觉得美利达只是自行车厂，市值怎么比每天在国际航线中穿梭的长荣航空市值还高？同样的情况也在华航出现，华航目前市值五五九亿元，市值正好介于宏碁与美利达之间；再往前一点推，生产燕麦奶食品的佳格市值五八四亿元，正好在前面，而巨大市值即将追上裕隆汽车与ＴＰＫ宸鸿，也是很有趣的现象。

五、今年股价大涨的生技股，在市值排名中正力争上游，目前市值最大的神隆已将市值拉升到五九八亿元，若加上金可与精华光学，慢慢可以看出这个力道。而今年市值显着上升的基亚，市值拉升到二六九亿元，几乎与远东银行、安泰银行平起平坐；另外，智擎市值达二五五亿元，东洋制药达二五二亿元，市值超过三商人寿，直逼大众银行也是很有趣的现象，生技股应是今年台股投机风潮中最大的赢家。

总市值代表的是企业的实力，像台积电在台股称王，市值不到一千亿美元，若对照南韩市值第一大的三星电子，目前市值一八六六亿美元，台积电约仅三星电子的一半；而南韩第二大的现代汽车市值原本只有三三○亿美元，最近随着股价大涨，市值推进到五二三．二亿美元，拉大领先台湾第二大的鸿海；往后看南韩前三十大市值企业，实力与台湾其实大致在伯仲之间，但三星的大，让台湾感受到很沉重的压力。

从今年以来，台湾企业的总市值荣枯，可以看出几个显着变化，一是电子产业成长力道趋缓，逐渐传产化，未来必须有大幅度的变革，否则可能面临淘汰命运，从宏达电、ＴＰＫ宸鸿市值大幅滑落，可以看出来自中国手机产业崛起对台湾产生的压力。

二是传统产业各自奋发向上，很多传统产业创造高附加价值，毛利率、净利显着提升，造成股价大涨，市值也跟着水涨船高，过去儒鸿、巨大、美利达、精华光学、金可都是大赢家。

三是台湾的金融业必须加快发展脚步，台湾的金融业已蛰伏二十年了，这些年金融业猛力大打呆帐，体质已日臻健全；惟恶性杀价竞争仍存在，今年玉山金默默走出一条新路，值得大家参考。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.