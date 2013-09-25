港报财经评论：债务上限问题不足惧--信报9月25日

债务上限问题不足惧 /习广思

美国联储局暂未退市，市场趁好消息出货，接下来的市场焦点是美国债务上限问题，投资者对目前的政治僵局已感到烦厌，如果从标普下调评级，到去年底财政悬崖的历史来看，这场政治纷争造成的调整，或许是投资者入市的时机。美国财政年度将在9月30日结束，意味着国会须在10月1日最后限期前通过新预算案，也就是说国会需要调高债务上限，否则美国国债规模将很快到达上限。调高债务上限的问题其实早在2011年中已经需要解决。第一次两党之争，引发标普历史性下调美国评级。到2012年底，美国再现财政悬崖，减税优惠期将完结，国会随时启动削赤机制，两党最后在新年后达成协议，通过减税法案。

第一次美国触近债务上限，人人恐慌，加上标普下调评级，造成股市急跌。到去年底再谈财政悬崖，股市反应相对冷静。时隔9个月后回望，当时的担忧其实是投资者的入市机会。事实上，这次谈判与去年底那次情况相近，共和党咬紧总统奥巴马的医改法案不放，民主党寸步不让。债务上限的谈判没完没了，从过去两次经验来看，这些政党争到最后一刻，最终还是会妥协。总结过往经验，美股虽有调整，但持续上升的趋势仍然没有改变。正如股神毕非德所说，股市不会崩溃，市场只是担忧政客短期的不理智行为而已。美股因联储局暂不退市而创新高，再因财政问题而回调，投资者应该趁调整再买入。

环球金融市场经过上周的亢奋后，近日回复冷静，走势缺乏方向，甚至对好消息没有反应。区内股市好淡参半，恒指昨天低位见23,102点，下试10天线，走势回软，收报23,179点。大市成交额577亿港元，沽空比率9.7%。早前股份逐批接力上升，如今逐批回调，大市仍未走出资金轮转的格局，昨日内银股带领大市回落，短期内中字派股份走势较弱，恒指在23,500点见阻力，暂时看好的投资者堡垒在23,000点，有机会下试22,700点。港股走势缺乏焦点，各个板块借势调整。煤炭股沽压增加，资金追捧新能源股份；内房股忧虑地方税试点扩大而回落；中资金融股跟随A股而调整；强势濠赌股高位调整。最强势的腾讯 失守10天线后回软。

资金避险利美元 /苏子

昨天欧洲入市后汇市的走势极为反覆，美元兑日圆主要在10天及50天SMA间争持，而欧罗兑美元乏力突破1.35╱1.352即市阻力区后，再次面临沽压，幸而回落至1.3475水平附近已获得承接；至于英镑兑美元在跌跛1.6心理关口后曾急挫至1.597低位便获得承接，已回升至1.6心理关口附近，未见进一步考验10天SMA支持。从上述的价位走势来看，汇市的短线走势主要由即市的止蚀盘及技术走势所驱动，市场似乎对汇市并无十分肯定的看法。目前美国债务问题再成市场焦点，此不确定因素令市场感到担忧，故具备避险功能的美元及日圆目前有一定承接力，至于风险货币如欧罗、英镑及商品货币则有较大沽压，但上述货币的整体走势仍离不开反覆争持的闷局，不少汇市炒家也是基于汇价的技术走势来制订短线交易策略。

由于美汇指数未能在上周市场知悉利淡美元的议息结果后顺利下破80心理关口，加上美元兑日圆急跌后很快便出现V形反弹，而汇价于前天及昨天欧洲市的调整则一直稳守在50天SMA支持以上，未见下试98╱98.3支持区，反映美元的沽压有减弱的迹象，稍后未必能以单边市形式继续往下寻底，故小心美元摆脱近日的争持闷局后，有可能回复偏强的走势，当中兑日圆或在成功突破10天SMA阻力收市后，将有力顺利突破上周五的99.67高位阻力，并挑战100心理关口。

若稍后美元兑日圆成功突破100心理关口收市，预料早前所造的100.60高位将有甚高机会一攻即破。目前美国10年期国债息率已自早前的3厘水平显着回落至2.68厘，但美元兑日圆却仍保持在50天SMA以上波动，始终未能出现较明显的下跌浪，反映汇价稍后重拾升浪并朝着今年的103.73高位迈进的可能性正在上升。稍后美元兑日圆若一直跌不破50天SMA支持，已不宜再看淡了，反而可伺机采取低吸策略。