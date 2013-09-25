港报财经评论：金改大趋势，结合互联网--经济日报9月25日

金改大趋势，结合互联网 /林瑞芬

港股续作有秩序式下调，恒指昨跌0.82%，以23,179收市，大市成交额只有577.5亿港元。本周五结算前，料调整幅度有限。上周指恒指逼近23,500，乃中期阻力轨之所在，后市趋势，一是一口气式闯关，一是先作喘定整固，伺机再冲关，见港股今周一及周二表现来看，正进行整固为主。恒指回落已完全回补上周因联储局意外没有公布减债而刺激上升的裂口，反映市场没有对QE减量疑虑放下，并对10月可能减量再作新一轮的猜度。联储局主席人选未定，就QE减量，各理事也有不同看法，此际形成市场对QE减量走向更为迷惘，疑虑乃是股市大户上下其手的良机。大家仍要被迫玩狼来了游戏，每次喊QE缩量，就未必次次真，但总有一次是真的，看君能否识别？技术上，恒指自6月抄低回升已逾4,000点，23,500关键前大户选择续冲还是稍待整固，短线要密切留意23,000左右及自今年6月延伸上升轨支持位近22,500，若后市失守23,000再穿22,500，确认调整浪途中逐级破位，宜严守止赚。

诚如上周所言，连串好消息爆发如连中三元，为短期触顶埋伏线，本周在期指结算下可能维持相对高水平，但进入下个月，调整浪或明确展开。除非恒指能以800、900亿港元升破23,500，不然，现水平的投资策略，只宜让利润滚存直至触及止赚位，不宜再重注加仓。临近9月季结，又是十一长假前，市场可能又见触动对中国内地会否闹钱荒的神经之时，人民银行公开市场于昨日进行880亿元人民币的6天期逆回购操作，操作量为7月底重启逆回购操作以来最大，似为纾缓市场疑虑流动性收紧之配合行动。此举不代表中国对货币政策有所放缓，只是适时而为，正如李克强总理提示，既不放松也不收紧银根就是。

上证综指昨收报2,207，温和回软0.61%，技术上，守于2,100支持轨无大碍。内银股昨全线而回，重农行 、信行 、招行 、民行 等跌1.1%至3.1%不等，国有银行跌幅较小，建行 、工行 及中行 跌0.5%及1.1%。相信这属于借势回吐，以消化早前涨幅。基本上，预期第四季流动性资金仍稳，出现钱荒的可能性不高。

A股看升，内险股俏 /余少文

中国内地股市跌，上证综合指数死守2,200点，预期第三季升幅可超过10%，是近数年升幅最好的一季，对跟A股表现挂鈎的保险股是一个好消息，第三季可保盈利增长。A股昨日反覆，上证综合指数守2,200，报2,207点，加上美股下跌，国企指数全日跌118点或1.1%，收报10,599点，成交额121亿港元，但有23%主板H股逆市上升；而红筹指数跌49点或1.1%，收报4,434点，成交额49亿港元。国指虽跌，但维持过去两周在牛熊分界线整固的走势，即在10,500点至10,700点区间上落。唯一担心是过去十个交易日中有八日是高开低收的阴烛走势，最近5日更是五连阴，加上部分技术指标呈顶背驰现象，股民要提高警觉，小心外围一旦走低，国指难以独善其身。

至于A股表现尚算不俗，昨日虽跌，但9月份升多跌少，上证第二季至昨日止已升约12%，如无意外，第三季会是过去十一个季度以来最大升幅的一季，乐观而言或反映中国内地经济放缓已见底或差不多见底，股市先行一步。由于一直看好A股可以反覆上升，故撑包括中国人寿 在内的保险股，因为保险股主要投资收益来自股市，盈利表现跟A股表现挂鈎。翻查近年资料，上证自2011年至今，当上证季度下跌时，保险股的业绩普遍欠佳，相反A股上升时，保险股业绩多增长。以国寿为例，2011年第二季至第四季盈利走势跟上证一样下跌，到上证2012年第一季和第四季上升，则国寿盈利亦环比增长或亏转盈。故上证今年第三季急升，有理由相信国寿等保险股的第三季盈利也可增长，或是支持股价第三季反覆回升的动力。而保监会资料显示，中国内地今年首八个月保费增长约11%，主要增长在3月至7月，8月增长回落至单位数。但保险业在银行存款方面，7月和8月都减少，8月新增投资额增加至717亿元人民币，是6月至8月以来最高，也反映保险业加大投资力度。乐观而言，保险业增加投资金额后，颇大机会能受惠9月升市。

其实，是憧憬中国内地股市可以踏入大牛市，除了有助国指走高外，对保险股也会是重大利好因素。而保险股今年上半年都录得不同程度盈利增长，最劲是中国太保 和国寿的94%和68%，新华保险衰极也有15%升幅，故A股第三季继续走高下，对保险股今年业绩是乐观。而彭博综合证券商预测数字后，也预期保险股明年也可维持增长，只是增长幅度或不及今年而已。若然A股升势不断，龙头股国寿是首选，另外，可留意第三季股价表现最好的中国财险 以及太保。