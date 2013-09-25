版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 09:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后挫跌，98.50附近仍有买单

0119GMT

* 美元/日圆在东京定盘后挫跌，因日本进口商需求消退

* 在98.50附近仍有买单，在98.45下方有部分停止单

* 日本机构投资人和半政府机构可能逢低买进

* 从99.00下方起一路到99.20挂有卖单

* 部分停止单在99.20上方，以及99.40和99.70处。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐