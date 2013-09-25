希腊经济：希腊及其国际金主预测今年经济将衰退4.0%--消息人士

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透雅典9月24日 - 两位希腊财政部资深官员周二对路透表示，希腊和其国际金主达成联合预测，预期该国经济今年将萎缩4.0%，幅度低于前次预测的下滑4.2%。
“这是一个保守的预估，”一位官员表示。这意着下滑幅度可能甚至更小。
希腊上周表示，其预期经济今年将下滑3.8%，为连续第六年衰退。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。