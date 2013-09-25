希腊经济：希腊及其国际金主预测今年经济将衰退4.0%--消息人士

路透雅典9月24日 - 两位希腊财政部资深官员周二对路透表示，希腊和其国际金主达成联合预测，预期该国经济今年将萎缩4.0%，幅度低于前次预测的下滑4.2%。

“这是一个保守的预估，”一位官员表示。这意着下滑幅度可能甚至更小。