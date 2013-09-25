欧洲金融：ESM总裁警告，有必要做应急准备以防压力测试暴露银行业问题

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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* ESM总裁雷格林称，需要制定行动计划以支撑疲弱的银行
* 雷格林表示，压力测试前需要支持先到位
* ESM需要改变规定才会承担支持责任
路透布鲁塞尔9月24日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周二警告称，欧洲需要财政支持，以防明年新一轮银行压力测试暴露出资本问题。
雷格林这番坦率的言论表明，对于明年面对欧央行和欧盟压力测试时银行业暴露出的问题，欧洲提供支持的准备可能不足，这种危机意识越来越强烈。
这些压力测试目的是修复对金融业的信任。一些专家认为，这次压力测试将是彻底肃清欧元区银行业问题的最后机会，此前的测试未能做到这一点。
“有必要提供支持，以在发生严重情况时安抚市场，”雷格林在欧洲议会的听证会上表示。
雷格林称，迄今还没做出什么提供支持的努力，以在银行无法独自巩固资本时满足其“紧急”需求。
他还强调了“在宣布资质审查和压力测试结果时就已明确这点”的重要性。
“有时候准备一些工具备用、而不是一定要用，这对安抚市场非常有用，”雷格林称。
但他警告不要指望ESM会承担这一任务，称若要承担这个责任，首先需要改变该基金的规定。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。