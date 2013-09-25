日本已公布经济指标--2013/9/25

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.4% +0.3% 9月26日 +0.3% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.7% +0.4% 9月26日 +0.7% y) 工业生产(m/m) 7月 +3.4% r -3.1% r 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% 9月30日-10月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,603 逆差10,240 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% 9月30日-10月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选