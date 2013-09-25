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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 15:42 BJT

中国期市：现货紧张令粕类逆势走强，菜粕311合约多空争夺激烈

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     51,760     -0.35      217,792 
         黄金(au)     1312     264.40      0.04      113,804 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,626     -0.44    1,564,742 
         橡胶 (ru)    1401     20,575     -0.80      154,374 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,648      0.77    2,013,698 
         豆油 (y)     1401      7,060     -0.23      638,924 
         焦炭 (j)     1401      1,590      0.25      282,352 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,128      0.67      608,064 
         棉花 (cf)    1405     18,690      0.11       33,996 
 中金所  沪深300(if)  1310    2,434.8     -0.44       75,385 
         5年期国债(t  1312      94.420     0.10        4,731 
         f)                                       
                                                  
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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