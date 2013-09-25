中国期市：现货紧张令粕类逆势走强，菜粕311合约多空争夺激烈

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,760 -0.35 217,792 黄金(au) 1312 264.40 0.04 113,804 螺纹钢 (rb) 1401 3,626 -0.44 1,564,742 橡胶 (ru) 1401 20,575 -0.80 154,374 大商所 豆粕 (m) 1401 3,648 0.77 2,013,698 豆油 (y) 1401 7,060 -0.23 638,924 焦炭 (j) 1401 1,590 0.25 282,352 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,128 0.67 608,064 棉花 (cf) 1405 18,690 0.11 33,996 中金所 沪深300(if) 1310 2,434.8 -0.44 75,385 5年期国债(t 1312 94.420 0.10 4,731 f) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选