《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承 中金黄金 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行和民生银行主承 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 连云港港口集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广东省政府60.5亿元五年期固息债1363001，票面利率4.00% 广东省政府60.5亿元七年期固息债1363002，票面利率4.10% 平凉投资发展10亿元七年期固息债1380279，票面利率7.1% 珠海汇华基础设施投资公司15亿元七年期固息债1380280，票面利率7.15% 天津市政投资4亿元一年期短融041360067，票面利率6% 武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融041358066，票面利率7% 中国电力投资集团15亿元一年期短融041361043，票面利率4.85% 中国有色矿业集团30亿元五年期中票101363002，票面利率5.42% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期固息增发债130236，发行价格100.22元 国开行50亿元三年期固息增发债130237，发行价格99.79元 国开行50亿元五年期固息增发债130238，发行价格99.48元 国开行40亿元七年期固息增发债130239，发行价格99.3898元 国开行50亿元10年期固息增发债130240，发行价格99.12元 农发行80亿元七年期固息金融债130422，票面利率4.86% 中国铝业公司20亿元六个月期超短融 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 东兴证券6亿元三个月期短融招标 四川航空3亿元一年期短融 中国普天信息产业20亿元一年期短融 光明食品集团20亿元一年期短融 重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 百联集团20亿元一年期短融041251031到期兑付，票面利率4.48% 广东温氏食品集团股份公司3亿元一年期短融041252045到期兑付，票面利率5.21% 湖北省能源集团20亿元一年期短融041254049到期兑付，票面利率4.91% 新疆维吾尔自治区新业国资经营公司8亿元一年期短融041255016到期兑付，票面利率4.91% 华电能源 13亿元一年期短融041260065到期兑付，票面利率4.91% 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融041262036到期兑付，票面利率4.48% 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041269026到期兑付，票面利率5.42% 中信股份45亿元15年期固息债028001付息，票面利率4.08% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 财政部300亿元10年期固息债060016付息，票面利率2.92% 上海国际集团50亿元五年期中票1082170付息，票面利率4% 国开行300亿元五年期固息债110253付息，票面利率4.68% 芜湖建投公司9亿元七年期浮息(六个月SHIBOR基准)企业债1280077付息，基本利差2.5% 哈尔滨合力投资12亿元六年期固息债1280305付息，票面利率7.48% 第二重型机械集团10亿元五年期中票1282369付息，票面利率5.65% 广东省水电集团5亿元五年期中票1282370付息，票面利率7.15% 泰州华信药业投资公司9.5亿元五年期中票1282371付息，票面利率6.8% 中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票1282372付息，票面利率5.05% 海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据1283025付息，票面利率6.2% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的 重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化 改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)