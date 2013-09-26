《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承 中金黄金 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行和民生银行主承 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 连云港港口集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广东省政府60.5亿元五年期固息债1363001，票面利率4.00% 广东省政府60.5亿元七年期固息债1363002，票面利率4.10% 平凉投资发展10亿元七年期固息债1380279，票面利率7.1% 珠海汇华基础设施投资公司15亿元七年期固息债1380280，票面利率7.15% 天津市政投资4亿元一年期短融041360067，票面利率6% 武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融041358066，票面利率7% 中国电力投资集团15亿元一年期短融041361043，票面利率4.85% 中国有色矿业集团30亿元五年期中票101363002，票面利率5.42% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期固息增发债130236，发行价格100.22元 国开行50亿元三年期固息增发债130237，发行价格99.79元 国开行50亿元五年期固息增发债130238，发行价格99.48元 国开行40亿元七年期固息增发债130239，发行价格99.3898元 国开行50亿元10年期固息增发债130240，发行价格99.12元 农发行80亿元七年期固息金融债130422，票面利率4.86% 中国铝业公司20亿元六个月期超短融 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 东兴证券6亿元三个月期短融招标 四川航空3亿元一年期短融 中国普天信息产业20亿元一年期短融 光明食品集团20亿元一年期短融 重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 百联集团20亿元一年期短融041251031到期兑付，票面利率4.48% 广东温氏食品集团股份公司3亿元一年期短融041252045到期兑付，票面利率5.21% 湖北省能源集团20亿元一年期短融041254049到期兑付，票面利率4.91% 新疆维吾尔自治区新业国资经营公司8亿元一年期短融041255016到期兑付，票面利率4.91% 华电能源 13亿元一年期短融041260065到期兑付，票面利率4.91% 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融041262036到期兑付，票面利率4.48% 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041269026到期兑付，票面利率5.42% 中信股份45亿元15年期固息债028001付息，票面利率4.08% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 财政部300亿元10年期固息债060016付息，票面利率2.92% 上海国际集团50亿元五年期中票1082170付息，票面利率4% 国开行300亿元五年期固息债110253付息，票面利率4.68% 芜湖建投公司9亿元七年期浮息(六个月SHIBOR基准)企业债1280077付息，基本利差2.5% 哈尔滨合力投资12亿元六年期固息债1280305付息，票面利率7.48% 第二重型机械集团10亿元五年期中票1282369付息，票面利率5.65% 广东省水电集团5亿元五年期中票1282370付息，票面利率7.15% 泰州华信药业投资公司9.5亿元五年期中票1282371付息，票面利率6.8% 中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票1282372付息，票面利率5.05% 海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据1283025付息，票面利率6.2% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的 重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化 改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编