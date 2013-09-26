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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 08:51 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承
  中金黄金 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行和民生银行主承
  山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  连云港港口集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和光大银行主承   
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  二、新债上市： 

  广东省政府60.5亿元五年期固息债1363001，票面利率4.00%
  广东省政府60.5亿元七年期固息债1363002，票面利率4.10%
  平凉投资发展10亿元七年期固息债1380279，票面利率7.1%
  珠海汇华基础设施投资公司15亿元七年期固息债1380280，票面利率7.15%
  天津市政投资4亿元一年期短融041360067，票面利率6%
  武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融041358066，票面利率7%
  中国电力投资集团15亿元一年期短融041361043，票面利率4.85%
  中国有色矿业集团30亿元五年期中票101363002，票面利率5.42%
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  三、缴款：   

  国开行50亿元一年期固息增发债130236，发行价格100.22元
  国开行50亿元三年期固息增发债130237，发行价格99.79元
  国开行50亿元五年期固息增发债130238，发行价格99.48元
  国开行40亿元七年期固息增发债130239，发行价格99.3898元
  国开行50亿元10年期固息增发债130240，发行价格99.12元
  农发行80亿元七年期固息金融债130422，票面利率4.86%   
  中国铝业公司20亿元六个月期超短融
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融
  东兴证券6亿元三个月期短融招标
  四川航空3亿元一年期短融
  中国普天信息产业20亿元一年期短融
  光明食品集团20亿元一年期短融
  重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票  
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  四、还本付息：
   
  百联集团20亿元一年期短融041251031到期兑付，票面利率4.48%
  广东温氏食品集团股份公司3亿元一年期短融041252045到期兑付，票面利率5.21%
  湖北省能源集团20亿元一年期短融041254049到期兑付，票面利率4.91%
  新疆维吾尔自治区新业国资经营公司8亿元一年期短融041255016到期兑付，票面利率4.91%
  华电能源 13亿元一年期短融041260065到期兑付，票面利率4.91%
  淮南矿业(集团)30亿元一年期短融041262036到期兑付，票面利率4.48%
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041269026到期兑付，票面利率5.42%
  中信股份45亿元15年期固息债028001付息，票面利率4.08%
  建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10%
  建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
  建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
  建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00%
  建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
  建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20%
  建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
  财政部300亿元10年期固息债060016付息，票面利率2.92%
  上海国际集团50亿元五年期中票1082170付息，票面利率4%
  国开行300亿元五年期固息债110253付息，票面利率4.68%
  芜湖建投公司9亿元七年期浮息(六个月SHIBOR基准)企业债1280077付息，基本利差2.5%
  哈尔滨合力投资12亿元六年期固息债1280305付息，票面利率7.48%
  第二重型机械集团10亿元五年期中票1282369付息，票面利率5.65%
  广东省水电集团5亿元五年期中票1282370付息，票面利率7.15%
  泰州华信药业投资公司9.5亿元五年期中票1282371付息，票面利率6.8%
  中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票1282372付息，票面利率5.05%
  海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据1283025付息，票面利率6.2%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
 
  --中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的
重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化
改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。 
    
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)

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