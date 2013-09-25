台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率走弱，台股走跌不利外资汇入

路透台北9月25日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇率较上日走弱，由于美股连续数日走跌，台股 早盘也开在平盘之下，场上外资在安静中出现回补美元买盘，加上与台币连动度高的韩元 趋贬，交易员料今日台币交投区间将往弱方移动。

汇银人士指出，虽然台币呈现跌势，但幅度尚待观察，主要是出口商在接近季底前仍有抛汇意愿，目前在29.600附近见到美元卖盘，稍稍给予台币低位支撑。不过稍晚交投趋热后，盘势仍有变数。

〞今天出口商出来多一点，外资感觉上是偏买(美元)方。〞一本地银行交易员说。

市场交易员指出，出口商在月底/季底的美元卖压可能成为近日汇价的主要因素之一。至于外资部分，因此前外资在台股已连买19日，后续能否持续量能令人怀疑；此外，即使外资持续买超台股，一般预估量能不会太大，加上央行已开放外资以股票质借台币投入股市，对台币汇价影响较之前减弱。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.580-29.605，上日在29.535-29.585，上日因央行作价收在29.632。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日差距不大，美元/台币指标一个月期 早盘报价随现汇同向反应，美元略略偏强，当前报价约在29.554/574间。

本地时间9:57时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.4分报29.598。

交易员观察市场最新动态：

* 台币随韩元走弱

* 出口商季底卖汇需求暂给予台币支撑

* 台股早盘走低，不利外资持续汇入

* 部分外资回补美元，力道待观察

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.550-29.650

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