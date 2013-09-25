俄罗斯经济：IMF调降俄罗斯GDP成长率预估，呼吁收紧预算

路透莫斯科9月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，俄罗斯政府应该排拒扩大支出的压力，并致力于重建金融缓冲，IMF并调降俄罗斯今年经济成长预估。

IMF称，“成长正在放缓，存在偏向下行的风险，因存在潜在的外部及内部冲击。”IMF呼吁俄罗斯提升潜在产出成长、实施结构性改革、并改善投资环境。

IMF将俄罗斯2013年国内生产总值(GDP)成长率预估从先前的2.5%调降至1.5%，称该国经济仍接近产能满载。俄罗斯政府也下修经济成长预估至1.8%，只有年初预估值的一半。

IMF称，政府节制支出将可避免通胀压力加剧，不过明年消费者物价通胀仍可能高于当局设定的4-5%目标。

IMF在结束莫斯科小组会议后发表声明指出，“公共建设计画的额外支出需求必须由删减急迫性不高的支出抵销。”