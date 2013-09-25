俄罗斯经济：IMF调降俄罗斯GDP成长率预估，呼吁收紧预算

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透莫斯科9月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，俄罗斯政府应该排拒扩大支出的压力，并致力于重建金融缓冲，IMF并调降俄罗斯今年经济成长预估。
IMF称，“成长正在放缓，存在偏向下行的风险，因存在潜在的外部及内部冲击。”IMF呼吁俄罗斯提升潜在产出成长、实施结构性改革、并改善投资环境。
IMF将俄罗斯2013年国内生产总值(GDP)成长率预估从先前的2.5%调降至1.5%，称该国经济仍接近产能满载。俄罗斯政府也下修经济成长预估至1.8%，只有年初预估值的一半。
IMF称，政府节制支出将可避免通胀压力加剧，不过明年消费者物价通胀仍可能高于当局设定的4-5%目标。
IMF在结束莫斯科小组会议后发表声明指出，“公共建设计画的额外支出需求必须由删减急迫性不高的支出抵销。”
IMF倡议俄罗斯中期应逐步收紧财政，称全球环境的不确定性需要“在当下采取审慎方法应对”。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选