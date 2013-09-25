金属期市：伦铜连跌三日后持稳，受中国需求支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
8月初以来，伦敦期铜一直处于7,000-7,500美元的较宽区间。
上海期交所期铜主力12月合约 跌0.54%，报每吨51,660元人民币(8,400美元)。
美国7月房价涨速放缓，而9月消费者信心下滑，突显出借贷成本升高以及经济成长迟滞，有可能削弱房地产市场的复苏。
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他“肯定不想排除”美国联邦储备理事会(美联储)在今年稍晚削减购债计划的可能性，并表示美联储目前预计的经济成长速度要慢于6月时的预测。
中国人民银行公告称，周二公开市场进行了880亿元人民币六天期逆回购操作，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。
美国最大金矿业者Newmont Mining Corp 执行长周二表示，在核心黄金业务之外，公司对增加铜的生产持开放态度。该公司与其同侪在艰难的环境中设法改进运营。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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