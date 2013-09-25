台湾债市：10年券殖利率盘初随美债走低，惟追价态度趋谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月25日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，因美国公布的经济数据趋弱，激励美债殖利率连续第三日下滑。不过台债昨日因殖利率短线跌多后逆转收高，多方追价趋于审慎，使得殖利率尚未跌破昨日低点。
交易员认为，随着近期殖利率回档修正，再加上实质买盘也酌量场外买进长券，市场气氛已由先前的保守悲观，转趋中性偏乐观。至于这样的气氛能否延续到第四季，还是要看国际盘，尤其是美国债市的表现而定。
〞国际盘偏多，且实质买盘有承接意愿，上档因子暂时获到控制。〞一位证券商交易员表示。
交易员观察市场最新动态：
* 五年新券发行前交易殖利率离底步太近，表现偏弱。长券表现优于短券，殖利率曲线有趋平现象。
* 中小型寿险补券较为积极，市场气氛好转，20与30年利差偏大，有继续修正机会。
* 殖利率未破昨日低点，今日料呈现低档区间盘整格局。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.62-1.65%
*102/11：1.08-1.13%
本地时间10:15时最新报价：
*102/10期公债殖利率跌1.45基点报1.6425%。
*102/11期公债发行前交易殖利率弹1.05基点报1.1195%。
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* 美国财政：如果美国不能上调债务上限，后果将比政府关门更严重--穆迪 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选