台湾债市：10年券殖利率盘初随美债走低，惟追价态度趋谨慎

路透台北9月25日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，因美国公布的经济数据趋弱，激励美债殖利率连续第三日下滑。不过台债昨日因殖利率短线跌多后逆转收高，多方追价趋于审慎，使得殖利率尚未跌破昨日低点。

交易员认为，随着近期殖利率回档修正，再加上实质买盘也酌量场外买进长券，市场气氛已由先前的保守悲观，转趋中性偏乐观。至于这样的气氛能否延续到第四季，还是要看国际盘，尤其是美国债市的表现而定。