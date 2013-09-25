日本股市：日经指数下跌，Tokyo Electron因并购消息股价大涨

路透东京9月25日 - 日本股市日经指数周三连续第二日下滑，追随美股弱势表现，但Tokyo Electron(TEL) 大涨抑制大盘跌幅，此前有报导称美国应用材料 将以逾70亿美元收购TEL。

市场氛围开盘即偏谨慎，对于预算之争恐导致美国政府停摆的担忧，损及了人气。

此外，在日本首相安倍晋三10月1日公布会否在明年4月提高消费税之前，交易员态度亦谨慎。

盘初焦点落在TEL，该股大涨13%，是成交额第三大个股。

大型出口股表现好坏不一，索尼 下跌0.4%，Panasonic Corp 下滑0.6%，丰田汽车 上涨0.3%。

日经指数 在震荡交投中下跌0.3%至14,685.34点。稍早短暂跌至平盘下方。日经指数已脱离上周五触及的九周高点14,816.65点。