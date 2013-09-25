日本股市：日经指数下跌，Tokyo Electron因并购消息股价大涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京9月25日 - 日本股市日经指数周三连续第二日下滑，追随美股弱势表现，但Tokyo Electron(TEL) 大涨抑制大盘跌幅，此前有报导称美国应用材料 将以逾70亿美元收购TEL。
市场氛围开盘即偏谨慎，对于预算之争恐导致美国政府停摆的担忧，损及了人气。
此外，在日本首相安倍晋三10月1日公布会否在明年4月提高消费税之前，交易员态度亦谨慎。
盘初焦点落在TEL，该股大涨13%，是成交额第三大个股。
大型出口股表现好坏不一，索尼 下跌0.4%，Panasonic Corp 下滑0.6%，丰田汽车 上涨0.3%。
日经指数 在震荡交投中下跌0.3%至14,685.34点。稍早短暂跌至平盘下方。日经指数已脱离上周五触及的九周高点14,816.65点。
东证股价指数 跌0.5%至1,208.92点。(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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