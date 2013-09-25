韩国股市：对美国财政问题的疑虑打压早盘下跌，芯片厂商类股下滑

路透首尔9月25日 - 韩股周三早盘下跌，因美联储政策立场存在不确定性，且担忧美国财政问题之争。

0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%报1,997.33点，脱离日低1,988.87点。

芯片厂商类股三星电子 和SK Hynix 跌幅分别为0.8%和2.3%，因应用材料称其将收购Tokyo Electron 后，市场担心芯片生产设备价格上涨。应用材料和Tokyo Electron分别是全球第一和第三大芯片设备厂商。(完)