韩国股市：对美国财政问题的疑虑打压早盘下跌，芯片厂商类股下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月25日 - 韩股周三早盘下跌，因美联储政策立场存在不确定性，且担忧美国财政问题之争。
0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.5%报1,997.33点，脱离日低1,988.87点。
芯片厂商类股三星电子 和SK Hynix 跌幅分别为0.8%和2.3%，因应用材料称其将收购Tokyo Electron 后，市场担心芯片生产设备价格上涨。应用材料和Tokyo Electron分别是全球第一和第三大芯片设备厂商。(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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