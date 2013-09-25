《分析师观点》台湾8月外销订单年增率低于预期，中国需求不佳

路透台北9月25日 - 台湾经济部周三公布，8月外销订单较上年同期成长0.5%，低于市场预估的年增1.89%，但为连续第二个月微幅正成长。分析师认为，中国订单不佳，将会是未来的观察重点。

经济部新闻稿中表示，美国订单增加主要由于资讯通信产品增加20.5%及电子产品增14.9%较多。

经济部并指出，8月外销订单的月增率及年增率已连续两个月正成长，虽增幅不大，但接单情况已显回稳。

就货品别观察，资讯通信产品因手持装置处于新旧产品交替期，接单仅小幅成长，电子产品因半导体高阶制程及晶片等零组件需求续增，年增率已连续三个月正成长，精密仪器因中国大陆电视补贴结束及面板业者之竞争，致接单表现不佳；化学品、基本金属因原油、钢铁价格上涨，推升接单上扬。

**市场评论**

大众银行分析师 陈森林：

8月的订单比预期稍差，其中日本因弱势日圆的关系，订单表现不佳是预期当中。但中国(含香港)订单扬升有限，在中国出口有回升迹象之下，显见中国对台湾的订单仰赖程度正在下降。

美国方面，若是台湾对其出口手机等产品表现没有起色，则我们对美国第四季的消费情况也不会太乐观。我们估计，台湾第三季外销订单金额较上年同期持平，第四季则下跌2%。

元富投顾分析师 许芷雁：

外销订单的数据令人失望，若以地区来看，外销订单因美国苹果 的新产品推出得到支撑，但中国大陆的面板需求、以及日本的工具机订单则是相当疲软。外销订单不振显示了台湾产业结构出了大问题，就是除了苹果供应商之外，缺乏主流的厂商的支撑。面对目前全球疲软的需求情势，年底之前台湾的情况可能不会有所改善。我们预期第四季订单较上年持平，全年则是衰退。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬5.8分，报29.690。

--台股加权股价指数 收低0.18%至8,283.90点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处8月预估，今年国内生产总值(GDP)年增率为2.31%；出口年成长2.30%；进口年成长1.85%；消费者物价指数(CPI)年增1.07%。

--台湾央行6月底理监事会已连续八季决议维持利率不变，重贴现率在1.875%。