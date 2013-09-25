日本股市：大型股估值已高，外国投资者转而涉足日本小型股

路透东京9月24日 - 外国长期投资人正在研究日本的小型股，因即使将日圆走贬的影响列入考虑，丰田汽车 、索尼(Sony) 等日本重量级个股股价看来也已不再便宜。

有些基金经理人涉猎大型日本出口商的转包商个股；有些则考虑分析师覆盖范围较低、且国际投资人以往并不留意的个股。

“我们觉得许多出口导向企业已变得有点贵，”芝加哥Advisory Research Investment Management投资组合经理Drew Edwards称。其所管理的资产规模有8亿美元。

Edwards的基金有逾40支日本股票，主要是市值不到2,000亿日圆的个股；例如选择了专门从事工业废料处理的名古屋公司Daiseki Co 。这家公司的营收全都来自日本国内。

受首相安倍晋三恢复景气积极政策的推动，日股日经指数 今年迄今已累计上涨41%，在日圆走弱的支撑下，主由出口股领涨。

即使股价已大幅扬升，外国投资人对日本股票依然兴致高昂。

瑞穗证券最近在东京举办的会议中，与会的海外基金经理人数就较先前在2月会议时多了一倍，达320人。本月出席美国银行美林活动者也大约有500人，约为一年前活动的两倍。

“我在寻找的是条件有所改变、市场先前未充分领略其未来现金流价值，及资本配置有效率的个股，”伦敦Henderson Global Investors股市研究负责人Nick Anderson称。

日本当地基金经理称，投资小型股的关键在于，投资组合经理是否能善用其未开发的潜能。

“以日本市场整体来看，有半数企业都还没被分析师列入关注，或仅有一位分析师关注，因此我们认为这其中存在很大的机会。”日本摩根大通资产管理投资组合经理Nicholas Weindling称。(完) (编译 张若琪 审校)