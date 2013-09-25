韩国汇市：韩元下滑，因美国财政僵局压制投资人气

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
海外投资者周三早盘卖超韩股，这打压韩元。此前外资连续20日流入韩股。
“股市疲弱，且外资流入该市场的规模缩减，因此美元正受到坚实支撑，”一外资银行的交易员表示，并称境外投资者也在买进美元兑韩元。
虽然韩元可能在希望午后抛售美元的出口商那里获得一些支撑，但另一家外资银行的一名交易员表示，鉴于目前市况，美元兑韩元更可能保持升势。
指标韩国综合股价指数 跌0.5%，报1,996.79点。
12月三年期韩债期货 上升0.02点，报105.90，追随隔夜美国公债涨势。
0206GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,076.1 1,072.2
日圆/韩元 10.9040/126 10.8784
韩国公债期货 * 105.90 105.88
韩国综合股价指数 1,996.79 2,007.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王翔琼；审校 张若琪/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选