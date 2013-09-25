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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 11:06 BJT

韩国汇市：韩元下滑，因美国财政僵局压制投资人气

海外投资者周三早盘卖超韩股，这打压韩元。此前外资连续20日流入韩股。

“股市疲弱，且外资流入该市场的规模缩减，因此美元正受到坚实支撑，”一外资银行的交易员表示，并称境外投资者也在买进美元兑韩元。

虽然韩元可能在希望午后抛售美元的出口商那里获得一些支撑，但另一家外资银行的一名交易员表示，鉴于目前市况，美元兑韩元更可能保持升势。

指标韩国综合股价指数 跌0.5%，报1,996.79点。

12月三年期韩债期货 上升0.02点，报105.90，追随隔夜美国公债涨势。

0206GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,076.1 1,072.2

日圆/韩元 10.9040/126 10.8784

韩国公债期货 * 105.90 105.88

韩国综合股价指数 1,996.79 2,007.10

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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