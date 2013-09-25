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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 11:23 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元上涨，空头获利了结

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* 澳元/新西兰元开盘涨0.7%，因1.12处筑双底带动空头获利了结。

* 亚洲盘涨50点，此前出炉的新西兰元贸易数据逊于预期。

* 动能研究显示5日线切入点为底部--波林格区间和较长期均线向下。

* 若收在9月跌势的38.2%回档位1.1380上方，将证实双底形成。

* 新西兰贸易数据发布前的1.1340和1.1430/35--上周高点和20日均线切入点分别为首道支撑和阻力位。

* 如欲查看图表，请点选(link.reuters.com/puf43v)。(完)

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