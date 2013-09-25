《汇市简讯》澳元/新西兰元上涨，空头获利了结

* 动能研究显示5日线切入点为底部--波林格区间和较长期均线向下。

* 若收在9月跌势的38.2%回档位1.1380上方，将证实双底形成。

* 新西兰贸易数据发布前的1.1340和1.1430/35--上周高点和20日均线切入点分别为首道支撑和阻力位。