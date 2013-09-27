《独家新闻》中国央行要求银行申报信贷资产证券化试点方案--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
路透香港9月27日 - 三位消息人士透露，中国央行近日召开进一步扩大信贷资产证券(CLO)试点工作会议，明确让20家参会的中资银行申报CLO试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后，会陆续于明年上半年完成发行。
一位参加上述会议的消息人士表示，近日，中国央行召集20家中资银行、两家券商、三家信托等机构相关负责人召开上述工作会议，副行长刘士余在讲话中明确要稳步扩大CLO试点，并督促各银行在9月30日前尽快申报方案。
另一位消息人士亦证实，央行明确此轮CLO试点规模约为3,000亿元人民币，待明年上半年各家银行完成发行试点后，CLO将迎来常规批次滚动发行，每批次规模约4,000亿元，登记托管机构为中央国债登记结算公司。
路透已联系央行，但尚未获得回复。
一位国有大型商业银行投行部人士并透露，此轮CLO试点中，国家开发银行 一马当先，分得1,000亿额度，且至少500亿额度用于铁路贷款等资产等，其余额度由商业银行和金融公司分得。
“央行现在鼓励各家金融机构尽快申报额度和需求，并且明确申报额和发行额度误差不超过30-50%，这批试点争取于明年6月30日前完成发行。”这位投行部人士称。
另有资深资产证券化研究人士预计，银行CLO的具体交易安排设计工作会在明年第一季度完成，“明年是集中发行高峰，金融机构如都在销售类似的资产证券化产品，则如何让投资者青睐是挑战。”
中国农业发展银行首期“发元”CLO周三发行，产品规模为12.74亿元，这是农发行历史上首次试水信贷资产证券化。
今年8月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，表示要在总量控制的基础上，扩大信贷资产证券化试点规模，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。
中国信贷资产证券化已经历过两轮试点，第一轮2005年启动，2009年一度处于停滞，此前共11家境内金融机构在银行间债券市场成功发行了17单、总计667.83亿元的CLO产品；2011年后有6家金融机构发行了6单、总计228.5亿元的信贷资产证券化产品。(完) (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
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