路透基点：中石化寻求20亿美元新贷款，已发出征询建议书--RLPC

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国石油化工股份有限公司(下文简称“中石化”)已发出征询建议书(RFP)，寻求一笔20亿美元的五年期银团贷款。这可能引发一场价格争议，就像中石化在2011年所引发的争论。

最新征询建议书已发给至少10家国际性银行，要求在10月25日之前回复。

消息人士称，这笔新贷款将用于一般的营运资金。中石化过去一年一直在通过双边融资来筹集营运资金。

但消息人士称，由于许多银行对中石化的敞口已经达到限额，这笔新贷款将不容易筹措。

除了过去一年与几家关系银行签署了双边融资协议，中石化还在2012年5月获得了2.57亿美元三年期贷款，在2011年4月获得50亿美元五年期贷款。

几周前就听说新融资消息的一些银行表示，只有价格较高，才会提高信贷敞口额度。一家银行表示，“如果我们不能得到较高的价格，很难获准提高额度(敞口)。”

据消息人士，在中石化今年的双边融资中，三年期融资支付的综合收益在150基点左右。

2012年的2.57亿美元三年期融资，最高综合收益为183基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150基点。这笔贷款面向台湾银行业者，是通过中国石化盛骏国际投资有限公司借入的。

2011年的50亿美元五年期贷款，最高综合收益是127基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码103基点，是通过Sinopec Canada Energy和中国石化盛骏国际投资有限公司借入的。

2011年融资价格较低，是因为中石化对往来银行施加了压力。消息人士称，当时中石化说服许多往来银行参与放贷。

但消息人士称，中石化这次可能无法迫使银行再度让步，因为银行可能占优势。

“现在市场上的交易多了，而且有更多的优质借款者，”一名消息人士说，“银行可以挑肥拣瘦，尤其是有些(借款者的)融资成本较高。”

已经有些银行拒绝了几家蓝筹公司的几笔贷款邀请，这些公司给出的五年期贷款综合收益低于150基点。

为了有所参考，一些银行人士正在了解中石化贷款在次级市场的最新价格。上述50亿美元贷款，不超过2,000万美元的部分，目前次级市场报价是平价的99.9%，相当于综合收益低于110基点。5月份，这笔贷款有几部分是以99.5%的价格出售的。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)在8月28日表示，中石化今年上半年业绩支持其Aa3发行人评级，评级展望为“稳定”。据穆迪，中石化的营业利润比上年同期增长16.6%，达到467亿元人民币(76.3亿美元)。(完)