台湾债市：RP利率大致持平，投信遭赎回逐步迈入高峰

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持平。季底紧缩因素逐渐发酵，今日多家证券与票券商均表示，投信基金因客户季底作帐需求而遭赎回，预估明、后两天会进入赎回的高峰期。
虽然今日有150亿台币的台积电 公司债要交割，不过资金调度人士表示，大多数筹码都是洽特定人买进，因此对市场影响轻微。由于明日央行要召开理监事会议，一般预料不会有调整利率的举措，但也在观望央行是否会释出对后市的指引。
“不像之前那么宽松，要多问几家。”一证券商资金调度人员称。
另一票券商资金调度员则表示，有些投信客户走钱，不过自身资金缺口不大，因此没有牵动利率走高。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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