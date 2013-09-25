台湾债市：RP利率大致持平，投信遭赎回逐步迈入高峰

路透台北9月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持平。季底紧缩因素逐渐发酵，今日多家证券与票券商均表示，投信基金因客户季底作帐需求而遭赎回，预估明、后两天会进入赎回的高峰期。

虽然今日有150亿台币的台积电 公司债要交割，不过资金调度人士表示，大多数筹码都是洽特定人买进，因此对市场影响轻微。由于明日央行要召开理监事会议，一般预料不会有调整利率的举措，但也在观望央行是否会释出对后市的指引。

“不像之前那么宽松，要多问几家。”一证券商资金调度人员称。

另一票券商资金调度员则表示，有些投信客户走钱，不过自身资金缺口不大，因此没有牵动利率走高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。