澳新汇市：新西兰元因贸易逆差和恒天然获利预警而下跌，澳元受拖累

新西兰元兑欧元、日圆和澳元亦大幅挫低，但新西兰元本月迄今仍涨近7%，为2009年中期以来月度最佳表现。

新西兰元全线回落亦令澳元走势承压，澳元兑美元 最新报0.9391，脱离周二高位约0.9428。

澳元兑美元上周触及三个月高点0.9530，技术图显示澳元难以守在0.9500上方，走势偏空。支撑位料在0.9345，若突破则下看0.9285，为0.8893至0.9530涨势的38.2%回档位。

乳制品公司Fonterra警告称，上半财年获利将大幅低于上年同期，这明显打压新西兰元走势。

但该公司还发布了对牛奶价格的强劲预期，意味着乳制品收入本季可能上升52%。

数据显示，新西兰未经调整的截至8月的年度贸易赤字扩大至20亿新西兰元，赤字规模超过预估的16.2亿，令新西兰元受创。

许多市场人士预计，新西兰元今年剩余时间将在0.8000上方交投，预计随着经济前景改善且明年料加息，新西兰元有可能升向0.8400。

新西兰元技术支撑位在0.8181，为200日移动均线切入位，之后的支撑位在0.8173，是4月至8月跌势的50%回档位。交易员称，短期在0.8300上方的卖压或限制其涨势。(完)

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