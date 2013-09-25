《全球汇市》欧元因数据逊预期而下跌，日圆持坚

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3464 1.3472 -0.06 +2.05 1.3194 美元/日圆 98.65 98.71 -0.06 +13.73 86.74 欧元/日圆 132.79 132.98 -0.14 +16.01 114.46 美元/瑞郎 0.9136 0.9125 +0.12 -0.21 0.9155 英镑/美元 1.5980 1.6001 -0.13 -1.67 1.6251 美元/加元 1.0303 1.0300 +0.03 +3.85 0.9921 澳元/美元 0.9369 0.9392 -0.24 -9.85 1.0393 新西兰元/美元 0.8225 0.8280 -0.66 -0.70 0.8283 澳元/日圆 92.400 92.710 -0.33 +2.52 90.130 新西兰元/日圆 81.110 81.730 -0.76 -42.40 140.820 英镑/日圆 157.60 157.95 -0.22 +11.92 140.82 澳元/新西兰元 1.1388 1.1336 +0.46 -9.19 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选