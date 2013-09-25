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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 11:57 BJT

中国钢铁：中钢协称应使用现货市场规避铁矿石价格操纵

路透青岛9月25日 - 中国中钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐表示，中国钢厂应该减少通过长协购买铁矿石，转而通过现货平台购买，以减少对指数价格操纵的暴险。

王晓齐表示，大型矿商在压缩通过招标形式的销量，以推高全球指数价格。

王晓齐敦促铁矿石供应商在销售平台上投放更多的铁矿石，并指出若每日的成交量达到7,000-8,000吨，则可能为整个行业设定指标价格。

中国一直在努力提升北京国际矿业权交易所的成交量，但目前该平台的交易量一直相对较低。(完) (编译 王洋; 审校 王冠中)
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