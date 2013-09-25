中国钢铁：中钢协称应使用现货市场规避铁矿石价格操纵

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透青岛9月25日 - 中国中钢铁工业协会(CISA)副会长王晓齐表示，中国钢厂应该减少通过长协购买铁矿石，转而通过现货平台购买，以减少对指数价格操纵的暴险。
王晓齐表示，大型矿商在压缩通过招标形式的销量，以推高全球指数价格。
王晓齐敦促铁矿石供应商在销售平台上投放更多的铁矿石，并指出若每日的成交量达到7,000-8,000吨，则可能为整个行业设定指标价格。
中国一直在努力提升北京国际矿业权交易所的成交量，但目前该平台的交易量一直相对较低。(完) (编译 王洋; 审校 王冠中)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选