中国汇市：人民币早盘微贬，十一假期前客盘结购汇均升温

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币即期早盘微贬
* 十一假期前客盘双向需求放大，总体均衡
* 十一前后预计人民币汇率不会有明显波动
路透北京9月25日 - 人民币兑美元即期 早盘周三微幅走贬。美元近日有所回升，中间价也自历史高位连续第二天稍许回落。即期市场继续在上日收盘价6.1210上下窄幅波动。
交易员反映，十一假期前客盘结购汇需求都有放大，相对更为均衡，加上中间价在周一大涨后基本上变化不大，所以这两天的交易也就更为平稳，维持在6.12元上方窄幅盘整，交易额温和放大。
上海一外资行交易员说，6.12元下方始终有大行坚定出手购汇，市场现在推测大行可能是以6.12元为心理价位进行操作。客盘结汇形成的升值压力其实一直都有，所以价格什么时候脱离6.12元，完全取决于大行什么时候停止目前的操作方式。
她认为，近期境外风险事件还是很多，年内余下时间美国仍有可能退出宽松政策，在此之前维持人民币汇率稳定，可以防范资金流动风险并防止汇率出现大起大落。至少在10月中旬美联储议息会议之前，预测人民币汇率还会维持当前在6.12元附近的盘整行情。
北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.1219元，上日收报6.1210元。今日人民币兑美元中间价 为6.1497元，上日中间价为6.1485元。
全球汇市中欧元周三处于守势，因此前公布的德国Ifo企业景气判断指数逊于预期，与此同时，日圆兑美元则受到对美国政府可能关闭的担忧所支撑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2010/35，上日尾盘为6.1950。
北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1181/92元，上一交易日尾盘报6.1165元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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