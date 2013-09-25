昂山素季将新加坡作为榜样，但不崇尚物质至上

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡9月24日 - 缅甸反对党领导人昂山素季对新加坡进行为期五天的访问后，巩固了新加坡作为缅甸主要经济合作伙伴以及榜样的地位。她表示，学到了教育政策和反腐措施等珍贵经验。

但是她的认可存在附加声明--缅甸能够在不拥有新加坡的物质至上和高压社会的前提下做到。

“我希望从新加坡能够达到的标准中学到很多，但我想弄明白 缅甸是否不想要更多。”昂山素季周一晚间对记者说道。

她还表示：“或许新加坡可以跟我们学习更加放松的生活方式。”

外界认为昂山素季首次访问新加坡意在确认缅甸与新加坡的紧密关系，以寻求投资；同时意在获得技术官僚的经验，以帮助缅甸从独裁向民主过渡。

68岁的昂山素季会见了新加坡总理李显龙和一些大公司的高管，并访问了新加坡贪污调查局。昂山素季参观了两所大学，并于周日出现在F1赛车新加坡站的看台上。

她表示，很多缅甸人认为新加坡是学习的榜样。“他们看到了新加坡的成功，很多缅甸年轻人在新加坡接受了教育，很多人认为这些是我们可以学习的领域。”昂山素季指的是新加坡的教育和反腐政策。（完）