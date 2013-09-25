中国人事：肖捷和胡怀邦等五人新进央行货币政策委员会，杜金富和姜建清等退出

路透北京9月25日 - 据中国政府网消息，国务院办公厅日前发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。其中，肖捷、王保安、潘功胜、肖钢、胡怀邦五人为调整新进，尤权、李勇、杜金富、郭树清、姜建清五人调出。

肖捷和王保安现在分别担任国务院副秘书长和财政部副部长职务，潘功胜现任央行副行长，肖钢和胡怀邦分别担任证监会主席和中国银行业协会会长。

是次退出央行货币政策委员的五人中，尤权已经于去年12月赴任福建省委书记；李勇在今年6月当选联合国工业发展组织第七任总干事，任期四年；杜金富现任银监会纪委书记，郭树清为现任山东省省长，姜建清担任工商银行 董事长。(完)

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