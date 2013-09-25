《全球市场》亚股下跌，美元持稳于狭幅区间

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
大宗商品市场方面，期铜 小涨0.1%，至7,155.25美元，有望中止连续三日跌势。
现货金 上涨0.1%，至每盎司1,324.30美元，延续周二涨势，此前为连跌三日。
油价走坚，因多项迹象显示中东紧张情势可能缓解。美国总统奥巴马周二审慎肯定伊朗新总统的提议，认为是可能达成核子协议的基础，但美伊元首连安排简单握手致意都无法作到，凸显出根深蒂固的不信任关系。
11月布兰特原油期约 上涨约0.1%，至108.75美元，11月美国原油 亦上涨0.1%，至103.25美元。(完) (编译/审校 蔡美珍/王冠中/张明钧/高琦)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选