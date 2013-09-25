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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 12:30 BJT

《全球市场》亚股下跌，美元持稳于狭幅区间

大宗商品市场方面，期铜 小涨0.1%，至7,155.25美元，有望中止连续三日跌势。

现货金 上涨0.1%，至每盎司1,324.30美元，延续周二涨势，此前为连跌三日。

油价走坚，因多项迹象显示中东紧张情势可能缓解。美国总统奥巴马周二审慎肯定伊朗新总统的提议，认为是可能达成核子协议的基础，但美伊元首连安排简单握手致意都无法作到，凸显出根深蒂固的不信任关系。

11月布兰特原油期约 上涨约0.1%，至108.75美元，11月美国原油 亦上涨0.1%，至103.25美元。(完) (编译/审校 蔡美珍/王冠中/张明钧/高琦)
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