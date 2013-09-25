中国债市动态：短期资金尚好现券持稳，机构关注公开市场操作

路透北京9月25日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率变动不大；稍早结束招标的农发行三年期新债中标利率符合预期，对二级扰动较小。交易人士表示，今日市场融出隔夜资金的意愿有所提升，但机构密切关注十一国庆长假前流动性变化和公开市场逆回购操作规模。

“整体来说的话，多数持稳，不过也有部分券种收益率略有下降，金融债为主。”上海一银行交易员称。

华北一银行交易员表示，昨天央行逆回购规模放量，资金面因此有改善迹象，不过还是非常关注明天公开市场操作的情况，“明天(逆回购)的量肯定关注啊，周二做的是月底到期，所以明天央行放多少水出来比较关键。”

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致周初流动性偏紧。央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

业内人士稍早透露，中国农业发展银行上午招标的三年期固息债，中标利率为4.70%，投标倍数为2.8倍，利率符合此前市场预期。

剩余期限2.89年的固息国债130017券 最新成交报价对应收益率3.84%，上日尾盘报3.8450%。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.458元，涨0.128元，或0.14%，成交量3,802手。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)